Uyuşturucu Ele Geçirilen Sürücü Tutuklandı

Uyuşturucu Ele Geçirilen Sürücü Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen sürücü İ.J, emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada kapının içine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü İ.J, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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