Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

AA - Güncel
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

MARMARİS, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu madde bulunan otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, O.A'nın ilçeye uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, içinde şüpheliler O.A. ve P.H'nin bulunduğu araç ilçe girişinde durduruldu.

Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde narkotik dedektör köpeği "Coco" ile yapılan aramada, 5 kilo 889 gram esrar, 618 gram sentetik uyuşturucu ile bir miktar kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli tutuklandı

AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Marmaris, Muğla, Güncel, Haberler

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