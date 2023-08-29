Uyuşturucu bağımlısı genç: "Annem benim yüzümden kör oldu"

MUŞ - Muş'ta yaklaşık 7 yıl uyuşturucu kullanan ve tedavi için İstanbul'da bulunan bağımsız yaşam merkezine gönderilen bağımlı genç T.G., "Annem benin yüzümden gözlerinden oldu" dedi.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği sayesinde ilaçsız tedaviyi kabul eden 7 yıllık bağımlı 32 yaşındaki T.G., İstanbul'da bulunan bağımsız yaşam merkezine giderek manevi değerler eğitimiyle yeni bir hayata hazırlanıyor. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği aracılığı ile ilaçsız eğitim ve rehberlik programıyla tertemiz bir geleceğe yepyeni bir kapı aralamak isteyen bağımlı genç T.G., insanlardan utandığı için kimseye uyuşturucudan kurtulma isteğini anlatamadığını ifade etti.

Madde bağımlılığında spor, beyin jimnastiği, yeme-içme alışkanlıklarında değişiklik ve çeşitli yöntemlerin kullanıldığı tedavi sonucunda çoğu bağımlı sağlığına kavuşuyor. İstanbul Bağımsız Yaşam Merkezinde 3 ila 5 ay süren eğitimler sonrasında uyuşturucudan kurtulan bireylerden bazıları dernekte gönüllü olarak çalışırken, annelerin tek isteği ise bağımsız yaşam merkezinin Muş'ta da kurulması.

Muş'ta bağımsız yaşam merkezinin kurulması için çalışmalara başladığını belirten Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, kendilerini arayan genci evin merdiveninde bitkin halde bulduklarını ifade ederek, "Muş ilimizde bağımlılıkla mücadele etmekteyiz. Bizleri arayan 32 yaşındaki kardeşimiz madde bağımlısıydı. Annesiyle birlikte bizi aradı, yardım istedi. Bizler de hiçbir Muş'un evladını uyuşturucuya kurban etmemek için çalışıyoruz. Kardeşimizin yanına gelerek 'bizler senin yanındayız' dedik. Çünkü bizler hiçbir Muş'un evladını uyuşturucuya kurban etmek istemiyoruz. Çünkü yıkım oluyor sonuçları, hüsran oluyor, aileler dağılıyor. Bunun için Muş'un gençliğine sahip çıkıyoruz. Kim bizi arıyorsa her zaman Muş ilimizin ve Muş gençliğinin hizmetindeyiz. Derdimiz hiçbir Muş'un evladını uyuşturucuya kurban etmeyelim. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bizler bu gençlik için ne gerekiyorsa her zaman yapmaya hazırız" dedi.

"Eroin yüzünden eşimden oldum"

Madde kullandığı için eşinin kendisini terk ettiğini söyleyen T.G., iyileşip geri geleceğini ifade ederek, "Benim eroin bağımlılığım var. Bu eroin kullanma süreci içinde birçok sıkıntı yaşadım. Eşimden, dostumdan, ailemden oldum. Hani çok denedim kurtulmayı ama olmadı. İstanbul'a gideceğim orada tedavi olacağım. Ben çok kurtulmaya çalıştım, bir türlü yol bulamıyordum. En son Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl'e başvurdum. Sağ olsun elimizden tutarak gerekenden fazlasını yaptı. Onun sayesinde bir kurtulma yolu buldum. Gideceğim ve bu illetten kurtulacağım. Tekrar Kur'an-ı Kerim'e ve namazıma başlayacağım" şeklinde konuştu.

"Annem benim yüzümden hasta oldu"

Ailesine yaşattığı sıkıntılar yüzenden pişman olduğunu ifade eden T.G., madde kullanma yaşının 70 yaşına kadar çıktığını söyleyerek, "Aileme ve anneme birçok sıkıntı yaşattım. Annem benim yüzümden hasta oldu. Gözlerine şeker vurdu. Annem de şu an çok mutlu, tedaviye gideceğim için. İnşallah gidip tedavi olup kurtularak geleceğim. O kadar denedim, yani bir türlü olmadı ama bu dernek sayesinde kurtulacağım. Hata yapmayan insan yoktur, ben de bu iyileşme sürecine giriyorum. İyileşip geleceğim. Muş'ta bağımsız yaşama merkezi açılması lazım ki hani insanlar dışarıya gitmeden burada tedavi olsun" ifadelerini kullandı.

"Uyuşturucu kullanan insan çekingen oluyor"

Uyuşturucuyu bırakmak istediğini ancak derdini kimseye anlatamadığının altını çizen T.G., 7 yıl boyunca utandığı için kimseye derdini açıklamadığını ifade ederek, "Uyuşturucu kullanan insanlar çekingen oluyor. Ben 7 senedir utandığım için kimseden yardım istemedim. Yeni yüzüm tuttu, bir şans eseri abime denk geldim. İsmini duyuyordum, hani utanıyordum uyuşturucu kullananlar utanıyor, gidemez kimseye. Benim yüzümden annem zaten şeker hastası oldu, şeker gözlerime vurdu ve kör oldu. Ailem için gidip tedavimi olup geldikten sonra ailem için yaşamaya devam edeceğim. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği sayesinde 7 sene sonra ilk defa gerçekten onların sayesinde kurtulacağım" dedi.

Oğlunu sokak sokak aradığını ifade eden anne Z.G., ağlamaktan gözlerini kaybettiğini belirterek, "Oğlum bizi mahvetti. Allah'ıma hep dua ettim oğlum için. Birkaç kere ilaçlı tedaviye gitti ama bir faydasını görmedi. Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl'ü aradım yardım istedim. Şimdi İstanbul'a gidecek ve düzelecek inşallah. Gece kalkıyordum namaz kılmaya, oğlum için dualar ediyordum. Gece sabahlara kadar yatmıyordum. Kapılarda bekliyordum. Sokaklarda arıyordum. Ne zaman ki sağ salim buluyordum o zaman rahat ediyordum. Arkadaşları arıyordu gidiyordu. Kızıyordum gitme diye bana kızıyordu. Çok çektirdi bana. O kadar ağladım onun için gözlerimden de oldum" diye konuştu.