Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan C.Y, Yeni Bir Hayata Başladı

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan C.Y, Yeni Bir Hayata Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 12 yaşında uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin desteğiyle bağımlılığından kurtularak hayatına yeni bir sayfa açtı. Tedavi sürecinde edindiği deneyimlerle, madde bağımlılığının yalnız başına üstesinden gelinebilecek bir durum olmadığını vurguladı.

Gaziantep'te 12 yaşındayken arkadaş çevresinin etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan C.Y, Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde yıllar sonra madde kullanımını bırakarak hayatında yeni bir sayfa açtı.

Çocukken arkadaş ortamında uyuşturucuyla tanışan C.Y, yaklaşık 30 yıl madde kullandı.

Madde kullandığı dönemde çevresi ve ailesiyle problemler yaşayan C.Y, bağımlılıktan kurtulmak için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) başvurdu ve yaklaşık 21 gün tedavi gördü.

C.Y, AMATEM'de tanıştığı arkadaşı sayesinde Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nden (YEDAM) haberdar oldu ve buraya da başvurarak tedavisine devam etti.

YEDAM'dan aldığı destekle bağımlılıktan kurtulan 42 yaşındaki C.Y, hayatına yeni bir sayfa açmanın ve ailesiyle güzel vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

"YEDAM maddeyi bırakmak için çok güzel bir yer"

C.Y, AA muhabirine, uzun yıllar kullandığı maddeden kurtulamayacağını düşündüğünü, YEDAM'dan aldığı destek sayesinde ise 1,5 yıl önce bağımlılıktan kurtulduğunu anlattı.

Madde kullanımının tek başına bırakılamayacağını, bu konuda mutlaka destek alınması gerektiğini dile getiren C.Y, "İlaç tedavisi olmadan, aile desteği olmadan veya yardım almadan maddeyi bırakmak imkansız. Bir insanın tek başına maddeyi bırakacağını zannetmiyorum. Bir insana karşı bırakırım diyebilirsin ama bırakamazsın. Mutlaka bir yerlerden destek alman lazım. İlaç tedavisi de aile desteği de görmen lazım. YEDAM'da iyi, güzel hocalarımız var. Onlar bize destek çıkıyorlar. YEDAM maddeyi bırakmak için çok güzel bir yer." diye konuştu.

Eve huzur geldi

C.Y, uzun yıllar madde bağımlılığı nedeniyle hayatında birçok olumsuzluk yaşadığını, eşinden ayrılma noktasına geldiğini, tedavi ve terapilerle birlikte arkadaş çevresini değiştirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Maddeyi vücudumda bir parça gibi hissediyordum. Madde olmazsa ben yaşayamam diyordum. Maddeyi bıraktığım için çok mutluyum. Madde içen birini gördüğüm zaman çok üzülüyorum çünkü zamanında ben de onun gibiydim. İstiyorum ki onlar da onu bıraksın ve bir yerlerden destek alsın. Şimdi işe gidip geliyorum. İşten geldikten sonra çocuklarımla, eşimle, kedimizle vakit geçiriyorum. Yeri geldiği zaman temizliğe yardım ediyorum. Evde bir huzur oluyor, eşim de bana destek çıktığı için hoşuma gidiyor."

YEDAM Klinik Psikoloğu Gamze Demir ise bağımlıların maddeden kurtulmaları için aile ve çevre desteğinin önemli olduğunu söyledi.

Bağımlıların tedavilerine devam ettikçe öz benliklerine değer verdiğini belirten Demir, "Öncelikli olarak bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul etmek gerekir. Bu bir hastalık olmasaydı hastanesi olmazdı. Umutları olması gerekiyor. Bizlerin yanına gelip destek almaktan korkmadan, çekinmeden bunun bir hastalık olduğunu kabul edip buraya başvurup sürecimize dahil olabilirler." dedi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den ayrılan Dzeko Türkiye'de kalabilir! Görüşmeler başladı

Dzeko Türkiye'de kalabilir! Süper Lig ekibi ile görüşmelere başladı
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsanesi genç kızları solladı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'dan Ali Koç'a çağrı: Taraftarımın yanındayım

Güzel şarkıcı artık dayanamadı! Ali Koç'a böyle seslendi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya Bakan Tekin'den yanıt

Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Merak edilen soruya yanıt
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu

Çocuklarının gözü önünde dövülen baba sessizliğini bozdu
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.