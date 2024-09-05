Uyuşturucu Bağımlılarının Çöp Evi Temizlendi

ADANA'da uyuşturucu bağımlılarının 'çöp eve' çevirdiği metruk ev, kötü koku şikayetleri üzerine belediye ekiplerince temizlendi. Evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldığı bildirildi.

Seyhan ilçesi Türkocağı Mahallesi'ndeki iki katlı metruk evden kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli durumu belediyeye bildirdi. Uyuşturucu bağımlılarının kaldığı metruk evde Adana Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri temizlik çalışması başlattı. Evin kapısı ve pencerelerinden çıkartılan atıklar, traktöre yüklenip, kent çöplüğüne taşındı. Mahalle sakini Hatice Gökmen, "Uyuşturucu bağımlılarının mesken ettiği bir yermiş. Sürekli böcek ve fare oluyordu. Evde 3 torunum var, koku o kadar kötü ki evde duramıyoruz" diye konuştu.

Metruk evden 2 römork dolusu çöp çıkarıldığı bildirildi.