UYUMA'ya müzisyen Kıraç'tan video mesajla destek - Haberler

Müzisyen Kıraç Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu mesajında, "UYUMA" projesine destek talebinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının, uyuşturucu satıcılarının ihbar edilmesini sağlayan Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projesine sanat camiasından destek sürüyor.

Müzisyen Kıraç, uyuşturucu ile mücadelede farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilgilendirmek için yürütülen projeye destek verilmesini istedi.

Kıraç, Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yayınlanan videolu mesajında, "Bağlamlılık bir toplum hastalığıdır. Uyuma, harekete geç. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel