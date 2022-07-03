Uysal: "Türkiye'yi Yeniden Yaşanabilir Kılmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz" - Haberler

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Uysal: "Türkiye'yi Yeniden Yaşanabilir Kılmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz"

ANKA - Güncel
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Uysal: 'Türkiye'yi Yeniden Yaşanabilir Kılmak İçin Çalışmaya Devam Ediyoruz'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği “Liderler Buluşması” ile ilgili; “Herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, adalet ve demokrasi temelinde büyüyen bir Türkiye'yi kurmak için, Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, altı siyasi parti genel başkanının beşinci kez bir araya geldiği "Liderler Buluşması" ile ilgili; "Herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, adalet ve demokrasi temelinde büyüyen bir Türkiye'yi kurmak için, Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Altı siyasi partinin genel başkanı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde beşinci kez bir araya geldi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu, adalet ve demokrasi temelinde büyüyen bir Türkiye'yi kurmak için, Türkiye'yi yeniden yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle 5. kez bir araya geldik."

ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Gültekin Uysal Demokrat Parti Türkiye Güncel Haberler

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