Uysal: "Sayın Erdoğan; Pkk, Fetö, Hizbullah'ın Partisi ile İş Birliği Yapma İmtiyazına Sahip. Onlar Kendinde Böyle Bir Hakkı Görüyor.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Afyonkarahisar'da yurttaşlara seslenirken "Sayın Erdoğan, PKK ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. FETÖ ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Şimdi, bu yetmedi; Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın partisi ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Onlar kendinde böyle bir hakkı görüyor. Ama milletimiz bu hakkı görüyor mu? İşte 14 Mayıs'ta bunun kararını vereceksiniz" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Afyonkarahisar'daki Halk Buluşması'nda yurttaşlara seslendi.

Gültekin Uysal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"85 MİLYONUN GELECEĞİNİ TEMİNAT ALTINA ALMAK İSTİYORUZ: Bir tarihi kavşağa doğru ilerliyoruz. Türk tarihinin, demokrasisinin belki de en zor sınavını vereceğimiz 14 Mayıs 2023 seçimlerine doğru ilerliyoruz. Milletlerin tarihinde, devletlerin tarihinde kimi dönüm noktaları vardır. İşte Afyonkarahisar şahittir, Türk milletinin 300 yıllık gerileyişini toprağa gömdüğümüz topraklar burası. Yeniden bu büyük milleti, yeni bir asra taşıyoruz. Yeni bir çağa taşırken bu vatan toprağını, her bir insanımızın doğduğu topraklarda geleceğini gönül rahatlığı içerisinde arayabileceği bir Türkiye'yi var etmek istiyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Biz, kendi evlatlarımızın geleceğini teminat altına almak değil, 85 milyonun geleceğini teminat altına almak istiyoruz.

HALA MAZERET: Biz, bir büyük ülkeyiz. Bir büyük ülkenin evlatları olarak da bu coğrafyada, kendi insanımıza 'Giderlerse gitsinler' diyemeyiz. Kendi insanımızı yoksulluğa mahkum edemeyiz. 20 yıldır Türk milleti, bu doymak bilmez iktidardakilere, Afyonkarahisar'ımız da yetki verdi. Yetki yetmedi güç istediler, onu da verdi. Güç yetmedi mutlak güç istediler, onu da verdi. O da yetmedi, 'dilimizden dökülenler kanun haline gelsin' istediler, şaibeli bir referandumla da olsa milletimiz buna da yetki verdi. Ama gelin görün ki Türk insanımız, seçmenlerimiz, 20 yıllık bu iktidara bu kadar yetki vermesine, dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman vermiş olmasına rağmen hala mazeret.

TÜRKİYE'Yİ PEK ÇOK TEHDİTLE BAŞ BAŞA BIRAKTILAR: Bu coğrafyada Türkiye'yi, kendisine yönelik, milli güvenliğine yönelik pek çok tehditle baş başa bıraktılar. Sayın Erdoğan, PKK ile iş birliği yapma imtiyazına sahip, FETÖ ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Şimdi, bu yetmedi; Gaffar Okkan'ı şehit eden Hizbullah'ın partisi ile iş birliği yapma imtiyazına sahip. Onlar kendinde böyle bir hakkı görüyor. Ama milletimiz bu hakkı görüyor mu? İşte 14 Mayıs'ta bunun kararını vereceksiniz. Verecek mi Afyon bu kararı?

BİZLERİN MİLLİYETÇİLİĞİ, ONLARIN MEVSİMLİK MİLLİYETÇİLİĞİ İLE MUKAYESE EDİLEMEZ: Allah'ın izniyle bizim derdimiz, sadece bir iktidar değişikliği değildir. Bu coğrafyada analar, evlatlarının mezar taşlarına sarılmasın istiyoruz. Bu coğrafyada insanlarımız, doğduğu topraklarda güven içerisinde geleceğini arasın istiyoruz. Ama kendi yanlışları dolayısıyla, Suriye politikaları dolayısıyla Suriye'de bir PKK devleti kurulması için şartları oluşturan bu AKP iktidarı, şimdi sizleri, bizleri, muhalefeti suçluyor. İstedikleri kadar suçlasınlar. Bizlerin vatanseverliği, milliyetçiliği, onların mevsimlik milliyetçiliği ile zaten mukayese edilemez. Edilebilir mi?

ORGANİZE BİR SUÇ ŞEBEKESİ HALİNE GELMİŞ BİR SİYASİ İKTİDARLA MÜCADELE EDİYORUZ: Bunlar, mevsimlik milliyetçi, her kalıba girerler. Türkiye'de 20 yıldır, bir parti olma hüviyetinden çıkmış, adeta yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı organize bir suç şebekesi haline gelmiş bir siyasi iktidarla mücadele ediyoruz. Onların tek bir davası var; 'Bir yüzükle başladık' diyerek çıktıkları yolda, gözleri doymaz bir şekilde zenginliklerini artırmak. Onların tek derdi bu. Oysa biz, bu vatanın toprağına sahip çıkacağız. Dağına, ovasına sahip çıkacağız. Yeniden bu topraklarda üreten bir Türkiye'yi, yurt dışından refah transfer eden bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber var edeceğiz. Bilsinler ki Türkiye Cumhuriyeti devletini, ecdadımızdan devraldığımız Türkiye'yi gelecek nesillere bir çakıl bile eksiksiz, Allah'ın izniyle devredeceğiz.

BİZİM İÇİN ESKİ TÜRKİYE-YENİ TÜRKİYE YOK, VARSA YOKSA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR: Onlar istediği kadar 'Eski Türkiye' desin, 'yeni Türkiye' desin. Bizim için eski Türkiye yok-yeni Türkiye yok, varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti var. Güzel günlere az kaldı. Afyonkarahisar'ımız bizlere yetki verdiği takdirde, Allah'ın izniyle yeniden Afyonkarahisar'ı kendi potansiyeli ile buluşturacağız. Mazerete kaçmayacağız. Anadolu'nun her noktasında olduğu gibi; sevgisini, sevdasını her noktaya saçmış, hizmetlerini her noktaya saçmış bu vatan toprağına yeniden büyük hizmetleri, başta baba ocağımız Afyonkarahisar'dan başlayarak yenilerini hep beraber ekleyeceğiz. Az bir zaman kaldı. Bütün tahriklere, tacizlere rağmen, kendilerinin yaptıkları hiç yokmuş gibi bu ülkeyi bölüp parçalamak isteyenlere, ötekileştirmek isteyenlere karşı, yeniden milletimizi demokrasi ortak paydasında, hukuk ortak paydasında ve laiklik ortak paydasında birleştirecek, Türk milletinin milli güvenlik şemsiyesi olarak yeniden işleyen bir demokrasiyi, yeniden işleyen bir hukuk düzenini, yeniden fırsatlar ülkesi Türkiye'yi Allah'ın izniyle hep beraber ortaya çıkaracağımıza inanıyorum.

'SÖZ YENİDEN MİLLETİN' DEMEK İÇİN: Son söz olarak şunu söylüyorum; 14 Mayıs 2023'te, 'Yeter, söz milletindir' diye başlattığımız çok partili hayatın bu kritik eşiğinde, 'Söz yeniden milletin' demek için, Millet İttifakı olarak ortak cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. Milletimizin de buna yürekten destek vereceğini bu meydanda bir kez daha gördüm. Bundan da mutluluğumu ifade ediyorum. Güzel günler yakındır diyorum. Bahar müjdecisi bu günleri atlattığımızda, bahara eriştiğimizde daha geniş geniş konuşacağımızı söylüyorum."