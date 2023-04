Uysal: "Sayın Bahçeli Yanlış Anlamış Meseleyi"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı "Aleviler" ve "Kürtler" başlıklı videolarına yönelik sözlerine ilişkin, "Sayın Bahçeli yanlış anlamış meseleyi. Türkiye'de zaten iddiamız, Türk insanının arasına örülmüş duvarları yıkmak… Oysa söyleyecek sözü bitmiş Erdoğan, Bahçeli başta olmak üzere, bu kimlik sahalarına bölerek, kolay siyaset dediğimiz bu alan üzerinden bir siyaset tahkimatı yapılmaya gayret ediliyor" dedi.

Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanları, İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları ile ittifakın diğer büyükşehir belediye başkanları, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, her biri ayrı bir ilde olmak üzere deprem bölgesinde vatandaşlarla Halil İbrahim Sofrası Buluşması'nda bir araya geldi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da bu bağlamda Ramazan Bayramı'nın ilk günü Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti. Uysal, Fox TV'de yayınlanan Çalar Saat programına bağlanarak İlker Karagöz'ün sorularını yanıtladı.

Uysal, dün devreye alınan Karadeniz doğal gazı ve Devlet Bahçeli'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videolara yönelik eleştirisine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"HEM DEPREMZEDELERLE HEM DOSTLARIMIZLA HEM MÜCADELE ARKADAŞLARIMIZLA BERABER OLARAK BU BAYRAMIN COŞKUSUNA ORTAK OLALIM İSTEDİK"

"Bayram vesilesiyle Millet İttifakı'nın başta cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın genel başkanları ve iki büyükşehir belediye başkanımız, her bir vilayette hem bayramlaşacağız hem buradaki programlarla beraber bu bölgenin hissiyatına kulak vermek adına tüm bölgede her bir genel başkan ve belediye başkanımız olarak programlarımız var. 'Halil İbrahim Sofrası' adını veriyoruz, bu sofra etrafında bulunduğumuz mahalde hem depremzedelerle hem dostlarımızla hem mücadele arkadaşlarımızla beraber olarak bu bayramın coşkusuna ortak olalım istedik. Dün akşamdan beri ben Osmaniye'deyim, sabah bayram namazına burada iştirak ettik. Biraz sonra şehitliğimizi ziyaret edeceğiz. Saat 10: 00'dan itibaren tüm genel başkanlar, ortak bir yayına bağlanarak karşılıklı olarak bayramlaşacağız.

"BUGÜN MİLLETİMİZİN, ÖZELLİKLE SON 1,5 YILDIR ERDOĞAN'IN 'EKONOMİSTİM' DİYEREK ADIM ATTIĞI ANDAN İTİBAREN YÜKLENDİĞİ BÜYÜK MALİYETLER VAR"

Seçimin arifesindeyiz. Millet, ülke adına atılacak her adımı bu ülkenin kazanımı sayarız. Türkiye'nin çok uzun yıllardır enerji açığı dolayısıyla cari açığı ortada. Türkiye'nin sahip olduğu imkan ve kapasiteyi kullanmak, azami noktaya çıkarmak mecburiyetindeyiz. Özellikle Türk sanayisinin ve hane halkının ucuz, katlanılabilir ve istikrarlı bir enerji erişimine ulaşmasını biz de çok önemli buluyoruz. Bu noktada farklı rivayetler olsa da netice itibarıyla bugün milletimizin, özellikle son 1,5 yıldır Erdoğan'ın 'Ekonomistim' diyerek adım attığı andan itibaren yüklendiği büyük maliyetler var. Enflasyon canavarının altında ezildiği bir gerçek. Dar gelirli vatandaşımızın, başta emekliler olmak üzere, temel ihtiyaç malzemelerine bile erişemediği ekonomik şartlar içerisindeyiz. Bu şartlarda en önemli girdilerden birisi de kışı geride bırakıyoruz, doğal gazla ilgili bu faturalar ümit ederiz düşer. Bu kış düşmedi, umarız önümüzdeki kış düşer diye ben de temenni ediyorum.

" SAYIN BAHÇELİ YANLIŞ ANLAMIŞ MESELEYİ"

Sayın Bahçeli yanlış anlamış meseleyi. Türkiye'de zaten iddiamız, Türk insanının arasına örülmüş duvarları yıkmak. Millet İttifakı olarak en temel hedefimiz, dikey kimlik sahalarından siyaseti çıkartarak mahallelere, kimliklere hapsolmuş siyaseti bu ülkenin gerçek gündemi üzerinden -kadınların, gençlerin, esnafın, çiftçinin, toplumsal bütün kesimlerin can yakıcı meseleleri var- siyasi rekabeti bunların üzerinden kodluyoruz. Oysa söyleyecek sözü bitmiş Erdoğan, Bahçeli başta olmak üzere, bu kimlik sahalarına bölerek, kolay siyaset dediğimiz bu alan üzerinden bir siyaset tahkimat yapılmaya gayret ediliyor. Hepimiz farklı mecralardan akıp geliyoruz. Sosyalleşerek kazandığımız kimliklerdir ama özü insandır. Bu coğrafyada kaynaşmışız. Bu coğrafyanın tortularını, kadim dönemlerden itibaren taşıyarak Cumhuriyet'le beraber 21'inci aşıra taşımışız. Bugün 21'inci asrın bize dayattığı gerçekler var. Hiçbir şekilde değiştirip dönüştüremeyeceğimiz kimlikler, mahalleler, dünkü kavgalar, bunların üzerinden değil ama her şekilde, şekil verebileceğimiz milletimizin her bir ferdinin geleceği üzerinden siyaset kurguluyoruz. Oysa iktidarın tek bir hedefi var; bu bildiğimiz klasik siyaseti soğuk savaş döneminin stratejisi içerisinde mesafeleri açalım. Bütün bunlar üzerinden subjektif bir alanda rekabet olsun. Milletin ortak değerleri bir siyasi rekabet alanında unsur haline getirilsin. Bizim temel itirazımız bunadır. Kılıçdaroğlu'nun bu beyanı da aslında bu dayatmayı çürütmek noktasında önemli bir meydan okumadır."

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023