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Uysal: 'Herkesin Cumhurbaşkanı' Olacak 13. Cumhurbaşkanı İçin Sahip Olduğumuz Ortak İradeyi Korumak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldik

Uysal: 'Herkesin Cumhurbaşkanı' Olacak 13. Cumhurbaşkanı İçin Sahip Olduğumuz Ortak İradeyi Korumak İçin Bir Kez Daha Bir Araya Geldik

Güncel Haberler

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği ‘Liderler Buluşması’nın ardından, “Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, ‘herkesin cumhurbaşkanı’ olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, altı siyasi parti genel başkanının altıncı kez bir araya geldiği 'Liderler Buluşması'nın ardından, "Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, 'herkesin cumhurbaşkanı' olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik" dedi.

Altı siyasi partinin genel başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bugün altıncı kez bir araya geldi. Gültekin Uysal, toplantının ardından sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Herkes için adaleti ve demokrasiyi temin ve tesis edecek bir Türkiye'yi insanımızla buluşturmak, 'herkesin cumhurbaşkanı' olacak 13. Cumhurbaşkanı için sahip olduğumuz ortak iradeyi korumak için bir kez daha bir araya geldik. Vesilesiyle başta nazik ev sahipliği için Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu olmak üzere tüm genel Başkanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Hizb-i İslami Partisi Gültekin Uysal Türkiye Güncel Haberler

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