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Uysal: Demokrasinin Hakim Olduğu Bir Türkiye'yi Kurmaya Kararlıyız

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Uysal: Demokrasinin Hakim Olduğu Bir Türkiye'yi Kurmaya Kararlıyız

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa’nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, “Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, ‘eşit vatandaşlık hukuku’nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesinin ardından, "Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, 'eşit vatandaşlık hukuku'nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız" dedi.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin genel başkanlarının oluşturduğu Altılı Masa'nın ikinci tur ilk görüşmesi, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde CHP Genel Merkezi'nde yapıldı.

Gültekin Uysal, görüşmenin ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Milletimizin hiçbir ferdinin inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle ötekileştirilmeyeceği, 'eşit vatandaşlık hukuku'nun muhakkak işletileceği, kaynakların heba edilmediği, demokrasinin hakim olacağı bir Türkiye'yi kurmaya kararlıyız. Bu kararlılıkla biz kazanacağız. Milletimizi 20 yıllık kronikleşmiş sorunlarından kurtarmak ve yaşanabilir bir Türkiye'yi inşa etmek iradesiyle ikinci turuna başladığımız toplantıların ilkinde, öncelikle ev sahipliği dolayısıyla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm liderlere teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Gültekin Uysal Demokrat Parti Türkiye Güncel Haberler

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