FERİBOTTA UYKU İLAÇLI POĞAÇA YEDİ, TELEFONU VE PARALARI ÇALINDI - Haberler

İSTANBUL (DHA) - YALOVA'da Oktay Güven (40), yolculuk yaptığı arabalı feribotta 2 kişi tarafından kendisine uyku ilaçlı poğaça yedirilip, telefon ve cüzdanındaki paraların çalındığını öne sürdü.

İstanbul'dan yaşayan Oktay Güven, bir davaya katılmak için Antalya'ya yola çıktı. Eskihisar- Yalova arasında sefer yapan arabalı vapura binen Oktay Güven çay içmek için seyir terasına çıktı. İddiaya göre Güven'in yanında biri 50'li, diğeri ise 30'lu yaşlarda 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Güven'e poğaça ikram etti. Güven, bir süre geçtikten sonra uykuya daldı. Yaklaşık 4 saat sonra Topçular Feribot İskelesi'nden 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda uyanan Güven, telefonu ve cüzdanındaki paraların alındığını fark etti. Bu süreçteki hiçbir şeyi hatırlamayan Güven, çevredekilerin yardımıyla jandarma karakoluna giderek, şikayetçi oldu. Tüm parası çalınan Güven, Yalova Belediyesi'nde ücretsiz konakladı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güven ise Antalya'ya döndü.

Uyku halinin devam ettiğini öne süren Oktay Güven, 'Eskihisar-Topçular feribotunda saat 22.30 falan poğaça gibi bişey ikram ettiler yanıma yaklaşan 2 bey... Ben de onlara çay ısmarladım, poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Kamera kayıtlarına çıkacak heralde. Benim cebimdeki 600 lirayı almalarının, telefonumu çalmaların mantığı yok ki, ben şimdi gideceğim kapattıracağım. Satsa bile kime sattığı belli olacak' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel