Üye Girişi
Haberler

Uygur Türkleri Elişku katliamını protesto etti

Güncel Haberler

Sarıyer'de bulunan Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 28 Temmuz 2014 yılında Çin Ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Elişku katliamını protesto etti.

SARIYER'de bulunan Çin Konsolosluğu önünde toplanan Uygur Türkleri, 28 Temmuz 2014 yılında Çin Ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Elişku katliamını protesto etti.

Doğu Türkistan'daki bir kasaba olan Elişku'da, 28 Temmuz 2014 yılında Çin ordusu tarafından gerçekleştirilen ve 3 binden fazla insanın hayatını kaybettiği katliamın yıl dönümünde bir araya gelen Uygur Türkleri Çin Hükümeti'ni protesto etti. Polis, Sarıyer'deki Çin Konsolosluğu önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Konsolosluğa çıkan sokak barikatlarla kapatıldı. Toplanan kalabalık okunan basın açıklamasının ardından sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Sarıyer Uygur Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title