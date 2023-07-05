Uygur Türkleri, Çin Büyükelçiliği önünde ailelerinin serbest bırakılması için eylem yaptı

ANKARA'da Uygur Türkleri, Çin'de toplama kamplarında tutulan ailelerinin serbest bırakılması için Çin Büyükelçiliği önünde eylem yaptı. Türkiye'de yaşayan ve Çin'de toplama kamplarında tutulan ailelerinden haber alamadığını belirten Uygur Türkleri, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun, Çin'in Uygur ve Müslümanlara karşı insan hakkı ihlali yaptığına dair kararını Çin Büyükelçiliği'ne bırakarak, ailelerinin serbest bırakılmasını istedi. Burada toplanan 20 kişilik grup, ellerinde, 'Zulme sessiz kalma' ve 'Çin annemi serbest bırak' yazılı dövizler taşıdı.

ANKARA'da Uygur Türkleri, Çin'de toplama kamplarında tutulan ailelerinin serbest bırakılması için Çin Büyükelçiliği önünde eylem yaptı.

Türkiye'de yaşayan ve Çin'de toplama kamplarında tutulan ailelerinden haber alamadığını belirten Uygur Türkleri, Birleşmiş Milletler (BM) Keyfi Gözaltı Çalışma Grubu'nun, Çin'in Uygur ve Müslümanlara karşı insan hakkı ihlali yaptığına dair kararını Çin Büyükelçiliği'ne bırakarak, ailelerinin serbest bırakılmasını istedi. Burada toplanan 20 kişilik grup, ellerinde, 'Zulme sessiz kalma' ve 'Çin annemi serbest bırak' yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına konuşan avukat Gülden Sönmez, "10 Mayıs 2022'de toplama kampında yakınları tutulan müvekkillerimiz için Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunmuştuk. Yapılan soruşturma sonucunda Çin'in de savunması alınarak değerlendirmeler yapılmış; Birleşmiş Milletler, Çin devletinin kamplarda tutulan müvekkillerimiz hakkında ve birçok Uygur ile Müslüman hakkında insan hakkı ihlali yaptığını kabul etti. Birazdan onlar için bu kararda yer alan bilgileri ve dilekçeyi Çin Büyükelçiliğine takdim edeceğiz" dedi.

Toplama kamplarında babasının öldüğünü, annesinin ise hala kamplarda tutulduğunu söyleyen Nur Muhammet ise, "Annem şu anda 70 yaşında 2 senedir herhangi bir haber alamıyorum. Bizim aileden 12 kişi toplama kampında sebepsiz yere tutuluyor. Ben sadece tüm Uygur kardeşlerimizin insani hak ve hukuklarının yerine getirilmesini talep ediyorum" diye konuştu. (DHA)