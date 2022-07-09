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Uygunsuz koşullarda kurbanlıklarını kestiler

Demirören Haber Ajansı - Dinçer Akbir - Güncel
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Uygunsuz koşullarda kurbanlıklarını kestiler

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, kurbanlık hayvanlarını alan bazı kişiler, arazide uygunsuz koşullarda kesim yaptı.

Derince'nin Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurbanlık pazarından hayvan satın alanlar, kendi imkanlarıyla arazide kesti. Uygunsuz koşullarda kesilen hayvanların kanları, etrafa akarken, derilerinin de bölgedeki tellere asıldığı görüldü. Kesime çocuklarını da getirenler, balta ve satırlarla parçalanan etleri evlerine götürdü. Kurbanlıkların bazı organlarının ise araziye atıldığı görüldü.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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