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Uygun fiyatlı Vivo Y33s kutu açılışı!

Shiftdelete - Güncel
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Uygun fiyatlı Vivo Y33s kutu açılışı!

Akıllı telefonlardaki beklentilerin her geçen gün arttığı bu günlerde hayatımıza giren vivo Y33s kutu açılışı ile sizlerleyiz.

Çinli BBK Group'un fiyat performans odaklı ürünleriyle ön plana çıkan markası vivo, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir etkinlikte yeni telefonunu satışa çıkardı. Akıllı telefonlardaki beklentilerin her geçen gün arttığı bu günlerde hayatımıza giren vivo Y33s, sunduğu özelliklerle dikkat çekmeyi başardı. Vivo Y33s kutu açılışı ile sizlerleyiz.

Vivo Y33s kutu açılışı!

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6,58 inç Full HD+ bir ekran ile karşımıza çıkan vivo Y33s, 60 Hz tazeleme hızı sunan IPS LCD bir panelle geliyor. Aynı zamanda ekranda 401 PPI piksel yoğunluğu ve Gorilla Glass koruma teknolojisi bu üründe karşımıza çıkıyor. Cihazın 8,00 mm'lik gövdesinde 5000 mAh değerinde büyük bir pil bulunuyor ve 18W hızında şarj oluyor.

Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1 ile çalışan vivo Y33s, gücünü MediaTek'in 2.0 GHz'e kadar CPU çalışma hızına ulaşan Helio G80 işlemcisinden alıyor. 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.1 bir depolama birimi yine bu cihazda karşımıza çıkıyor.

Kamera deneyimine önem veren şirket, arka tarafta 50 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel derinlik sensörü ve 2 Megapiksel makro lens bulunan üçlü bir dizilime yer veriyor. Ön tarafta ise 16 Megapiksel çekim yapabilen bir özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

Vivo Y33s teknik özellikleri

İşlemciMediaTek Helio G80Ekran6,5 İnç FHD+ Nokta Ekran  2400 x 1080 çözünürlük, AdaptiveSync ekranla 60HzArka Kamera50 Megapiksel + 2 Megapiksel + 2 MegapikselÖn kamera16 MegapikselBağlantı4G, Bluetooth 5.0, WiFi 5, Type-CPil ve Şarj5.000mAh pil, 18W hızlı şarjSistemAndroid 11 tabanlı FunTouch OS 11.1Varyantlar*8 GB + 128 GB

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