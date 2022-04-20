Uygulamadan kaçan sürücü, polisleri izlerken yakalandı

DÜZCE'de, polisin uygulaması sırasında 'dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü Selman D., yoluna devam etti. Kamyoneti kısa bir mesafede park edilmiş halde bulan ekipleri uzaktan izleyen sürücü, yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yaptığı sırada 81 AAS 247 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan kamyonet sürücü yoluna devam etti. Sürücü, Olimpiyat kavşağı mevkiinde aracını bir iş yeri önüne park edip kaçtı. Polis ekipleri araçta yaptıkları aramada uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Bu sırada, uzak bir yerden polisleri izleyen kamyonet sürücüsü Selman D., yakalandı. Selman D.'ye uyuşturucu madde etkisinde ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 13 bin 576 lira para cezası uygulandı. Selman D., narkotik polislerince gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.