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Uygulama noktasından kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı

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Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından Gazi Caddesi üzerinde yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsünü fark eden yunus ekipleri motosikletliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Albayrak Caddesi üzerinde alınan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Uygulama noktasından kaçtı, kovalamaca sonucu yakalandı

ÇORUM - Çorum'da polis ekiplerinin uygulamasından kaçan motosiklet sürücüsü, yunus ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Polis ekipleri tarafından Gazi Caddesi üzerinde yapılan uygulamadan kaçan motosiklet sürücüsünü fark eden yunus ekipleri motosikletliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sonucu Albayrak Caddesi üzerinde alınan motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eray Uzun - Güncel

Motosiklet Çorum Güncel Haberler

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