UYGAD 4. Olağan Kongresi Gerçekleşti

UYGAD 4. Olağan Kongresi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD) 4. Olağan Kongresi yapılırken, Mevlüt Yüksel yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulunun büyütülmesiyle birlikte yeni projelerin hayata geçirileceği duyuruldu.

Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, (UYGAD) 4.Olağan Kongresi yapıldı. Kongrede Mevlüt Yüksel yeniden başkanlığa seçilirken, yönetim kurulu tüzük değişikliği ile 27 kişiye yükseldi.

Medyanın yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri ile de bilinen Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği, (UYGAD) yeni yönetimini oluşturdu. 2016 yılında Tuzla'da kurulan,Uluslararası Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (UYGAD)'nin 4.Olağan Kongresi, 26 Temmuz'da Bakırköy Zühüratbaba'da bulunan Bakırköylüler Derneği'nde gerçekleştirildi.

Kongrede Mevlüt Yüksel yeniden başkan seçildi. Yüksel'in önerisi ile 17 asil ve 9 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu, oybirliği ile alınan karar sonucu 27 asil ve 15 yedek olarak değiştirildi. Yeniden başkan seçilen Mevlüt Yüksel konuşmasında, yeni yönetim kurulunun büyüyerek daha da güçlendiğini belirtti. Yeni döneme yeni projeler hazırladıklarını belirten Yüksel, 30 il ve 8 ülkede olan UYGAD temsilciliklerinin sayısının da artırılacağını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'da son durum ne? Abdullah Özdemir, ellerindeki anket sonuçlarını paylaştı

İstanbul'da son durum ne? İşte AK Parti'nin elindeki anket sonucu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.