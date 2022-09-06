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Uydudan izlenen "Lara" isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı

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Uydudan izlenen 'Lara' isimli caretta caretta Kıbrıs'a ulaştı

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak bir ay önce Antalya'dan denize salıverilen "Lara" isimli caretta caretta, Kıbrıs'a ulaştı.

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon ve Bilgilendirme Merkezi'nde (DEKAMER) tedavisi tamamlandıktan sonra uydu takip cihazı takılarak bir ay önce Antalya'dan denize salıverilen "Lara" isimli caretta caretta, Kıbrıs'a ulaştı.

İsminin verildiği Lara Plajı'ndan denize bırakılan caretta carettanın, Akdeniz'deki rotası belirleniyor.

DEKAMER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Lara" isimli caretta carettanın 20 Temmuz'dan bu yana takip edildiği belirtildi.

Kurtarılma ve tedavi hikayesi ile dikkati çeken Lara'nın, dün Kıbrıs'a ulaştığının yer aldığı açıklamada, ilerleyen haftalarda daha fazla bilgiye ulaşılacağı bildirildi.

Yaralı bulunmuştu

Antalya'nın Kemer ilçesinde 1,5 yıl önce kıyıda halsiz şekilde bulunan caretta carettanın, DEKAMER'de yapılan incelemelerinde bağırsaklarında bol miktarda plastik, boyun bölgesinde de yaraların olduğu görülmüştü.

Plastiğin vücuttan atılması için ilaç tedavisi ve düzenli beslenme uygulanan "Lara", dalmaya başlayınca bir otelin sponsorluğunda uydu takip cihazı takılarak 20 Temmuz'da Antalya'da denize salınmıştı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel

Araştırma Antalya Kıbrıs Muğla Güncel Haberler

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