Uydu takip cihazlı 9 deniz kaplumbağasının sinyali kesildi - Haberler

DENİZ Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin (DEKAMER) uydu üzerinden takip ettiği 26 deniz kaplumbağasından 9'unun sinyali kesildi. Bunlardan biri İzmir'de ölü bulunurken, 8'inin durumu bilinmiyor.

Muğla'nın Dalyan-İztuzu Plajı'nda bulunan deniz kaplumbağaları tedavi rehabilitasyon merkezi DEKAMER, Dünya Doğa Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler arasında kırmızı listesinde yer alan caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yaşamlarını uydu takip cihazıyla yakından takip ediyor. Aralarında, 2019 yılında denize bırakıldığında kamuoyunun ilgisini çeken 'Tuba' adlı kaplumbağanın da bulunduğu 26 deniz kaplumbağası, uydu takip cihazıyla izleniyor. 20'si Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 4'ü MAVA Vakfı, 2'si de TUI Care Vakfı'nın desteğiyle takip cihazı takılan 26 deniz kaplumbağasından 9'unun sinyali kesildi. Kaplumbağalardan biri İzmir'de ölü bulundu, 8'inin durumuna dair bilgi henüz bulunmuyor.

Şu ana kadar Türkiye'den bu kadar çok kaplumbağanın izlenmemiş olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Yakup Kaska, "Bakanlık ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle son iki yılda izlediğimiz kaplumbağalar sayesinde ülkemizdeki kaplumbağaların nerelerde göç ettiği, nerelerde dolaştığı, bazılarının Türkiye sahillerinde kaldığı, göç etmeyenlerin ağırlıklı erkek bireyler olduğu, dişi bireylerden de ülkemiz sahillerinde kalanlar olduğunu gördük. Bu sayede önemli deniz kaplumbağa alanları için çok önemli veriler elde ettik. Her ülke kendi denizlerinde deniz koruma alanları veya deniz kaplumbağaları koruma alanı ilan ederken bu bilgilere de bizim ülkemizin ihtiyacı olacak, yol gösterecek" dedi.