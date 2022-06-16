Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasını yeni bir tünelle genişlettiğini gösteriyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasını yeni bir tünelle genişlettiğini gösteriyor

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
 - Güncelleme:
Uydu görüntüleri, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasını yeni bir tünelle genişlettiğini gösteriyor

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun paylaştığı uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin nükleer tesisindeki bir tüneli genişlettiğini gözlendi.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşunun paylaştığı uydu görüntülerinde, Kuzey Kore'nin nükleer tesisindeki bir tüneli genişlettiğini gözlendi.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIC) yayınladığı ve uydu görüntülerinin de yer aldığı raporda, 2018'de yıkılan Punggye-ri Nükleer Tesisindeki 3 numaralı tünelde yenileme çalışmaları yapıldığı ve hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Raporda, görüntülerin 14 Haziran'da kaydedildiği ve tesisteki 4 numaralı tünelde de yenileme çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Nükleer test sahasındaki genişleme çalışmalarının yansıtıldığı raporda, ülkenin 7'nci nükleer teste hazır olduğu ifade edildi.

Uzmanlar, 2018'den bu yana tünelde ilk kez bu tür faaliyetlerin görüldüğünü açıkladı.

Punggye-ri Nükleer tesisi, Kuzey Kore'nin 2006-2017 yılları arasında kullandığı, 6 yeraltı nükleer silah testi yaptığı ilk test sahası olarak biliniyor.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Kuzey Kore Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title