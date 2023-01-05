Uydu fotoğrafı ile arsa satışında 'kapora' dolandırıcılığı

TRABZON'da, e-Ticaret sitesinde 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdikten sonra 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini...

TRABZON'da, e-Ticaret sitesinde 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdikten sonra 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil" dedi.

İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı. Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.

Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi. Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler. Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir" dedi.