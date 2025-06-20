Uydu cihazı takılan kaplumbağa 'Atlas' denize bırakıldı

Daha önce bırakılan "Kızkalesi' isimli yeşil deniz kaplumbağasının Gazze Şeridi'nde kesilen sinyallerinin yeniden alınmaya başladığı bildirildi

Prof. Dr. Serap Ergene:

"Uydu cihazı takarak bu canlıların hangi rotaları takip ettiği, beslenme odaklarının nereler olduğunu takip edip deniz alanlarında en çok nerede zaman geçiriyorlarsa o bölgeleri tespit edip koruma önlemleri almayı amaçlıyoruz"

MERSİN - MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince, uydu vericisi takılan ve 2 yıl boyunca gittiği yerlerle ilgili veri akışı sağlayacak olan yeşil deniz kaplumbağası 'Atlas' denize bırakıldı. Uyuglama hakkında bilgi veren Prof. Dr. Serap Ergene ayrıca daha önce bırakılan "Kızkalesi' isimli kaplumbağanın Gazze Şeridi'nde kesilen sinyallerini yeniden almaya başladıklarını açıkladı.

Merkez Akdeniz ilçesi Millet Bahçesi sahilinde, Mersin Üniversitesi Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince düzenlenen törenle 'Atlas' isimi verilen projenin 3'üncü yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı. Kaplumbağanın üzerine yerleştirilen uydu vericisi sayesinde yaklaşık 2 yıl boyunca izlenmesinin hedeflendiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl yine aynı proje kapsamında iki yeşil deniz kaplumbağası denize bırakılmıştı. 'Atlas' ise bu bilimsel takip projesinin üçüncü kaplumbağası oldu. Nesli tehlike altında olan bu türün, denizlerdeki göç rotaları, beslenme alanları ve kışladığı bölgeler gibi yaşam alanlarına dair önemli bilimsel verilerin elde edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

"Tespit edip onunla koruma önlemleri almayı amaçlıyoruz"

Geçen yıl iki yeşil deniz kaplumbağalarının denize bırakıldığını, bu yıl ise üçüncü olan 'Atlas'ın, uydu cihazının takılmasının ardından denize bırakıldığını belirten Merkez Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, "Neden uydu cihazı takıyoruz? Uydu cihazı takmamızın en önemli sebebi Bu canlıların yaşamlarının yüzde 90'ı denizlerde geçiyor. Yüzde 90'ı denizlerde geçen bir canlının denizdeki yaşamı ile ilgili çok fazla bilgi sahibi olamıyoruz. Bilgi sahibi olmanın yolu, yöntemi, uydu cihazı takarak bu canlıların hangi rotaları takip ettiği, beslenme odaklarının nereler olduğu, nerelerde kışlıyorlar, onları takip edip deniz alanlarında en çok nerede zaman geçiriyorlarsa o bölgeleri tespit edip onunla ilgili koruma önlemleri almayı amaçlıyoruz. Uydu takip bu nedenle yapılıyor. Dolayısıyla biz bu deniz kaplumbağalarını takip ederek, onların geleceğini, aslında dünyamızın geleceğini bir anlamda koruma altına almış oluyoruz ya da bunu hedefliyoruz" diye konuştu.

"Kızkalesi'nin sinyalleri Gazze Şeridi'nde kesilmişti, sinyal almaya başladık"

Geçen yıl denize bırakılan 'Mersin Üniversitesi' ve 'Kızkalesi' isimli iki yeşil deniz kaplumbağası hakkında da bilgi veren Ergene, "Mersin Üniversitesi şu anda Mısır'da Bardavil Gölü'nde, halihazırda yaklaşık olarak 5 bin kilometrelik bir mesafe kat ederek Bardavil Gölü'ne ulaştı. Gazze Şeridi'ni takip etti. Kızkalesi de aynı şekilde, zaten ardışık gidiyorlardı hemen hemen. Kızkalesi'nin sinyalleri Gazze Şeridi'nde kesilmişti. Çok uzun süre sinyali alamamıştık Kızkalesi kaplumbağamızdan. Ancak son birkaç gün içerisinde yeniden sinyal almaya başladık. Bu bizim için hem çok sevindirici aslında olayın ne olduğu ile ilgili yorum yapmak için önemli bir hale geldi. Daha sonra bu yorumu sizinle paylaşacağım. Uzun süredir sinyal alamadık. Şimdi sinyal almamızın sebebi ne? Bu kadar süre içerisinde bu canlıya ne oldu? Neredeydi? Sorularının yanıtını daha sonra sizinle paylaşacağım" dedi.