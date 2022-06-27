Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi - Haberler

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Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Berkan Şen - Güncel
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Uyarı anonsları yapılıyor.

Uyarı anonsları yapılıyor... Ayancık'ta dere yatağı seviyesi kritik seviyelere yükseldi

SİNOP - Sinop'ta, Babaçay- Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarında suyun debisi kritik seviyelere yükseldi. Belediye, vatandaşlara "Zorunlu kalmadıkça yolları kullanmayın" anonsu yaptı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yatakları kritik seviyelere yükseldi. Ayancık Belediyesi, megafondan vatandaşlara uyarı anonsunda bulundu.

Anonsta, "Yoğun yağıştan kaynaklanan Babaçay-Ayancık arasındaki çay ve dere yataklarının aşırı yükselmesi nedeniyle vatandaşlarımızın çay ve dere yataklarından uzak durması, zorunda kalmadıkça yolun kullanılmaması yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olması önemle duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Ayancık stadı hazırlandı

Öte yandan ilçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Muhtemel durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi. Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Berkan Şen - Güncel

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