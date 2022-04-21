Kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklara arabulucu çözümü

İzmir Dokuz Eylül Arabuluculuk (İDEA) Merkezi Kurucu Başkanı Meltem Sevinç Kabasakal, kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıkların arabulucu vasıtasıyla çözümünün hem kiraya veren hem de kiracı açısından birçok avantajı bulunduğunu bildirdi.

Kabasakal, yaptığı yazılı açıklamada, dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını ve devamı süreçte yaşanan ekonomik sorunların kira ilişkisinden kaynaklı uyuşmazlıklarda artışa neden olduğunu, ödeme güçlüğü çeken kiracıların indirim ya da bir süre artış olmamasını talep ettiğini, kiralayanların da kira bedellerinin artmasını istediğini aktardı.

Kabasakal, kira bedelinin ya da kira ilişkisinin yeniden düzenlenmesi amacıyla arabulucuya başvurulması sonrası uyuşmazlığın çözümünün 1 gün ila 8 haftada sadece arabuluculuk ücreti ödenerek ya da vekil ile temsil yapılıyor ise davaya nazaran daha makul bir vekalet ücreti ile süreç sonlanmış olacağını belirten Kabasakal, şunları kaydetti:

"Taraflar varılacak anlaşma ile kira ilişkisinin bundan sonraki şeklini hem konu hem de süre yönünden sınırsızca düzenleyebilecekler, değişen durumlara göre de yeniden arabuluculuk yöntemi ile bir araya gelebileceklerdir. Dava yolundan farklı olarak kira bedellerini aydan aya, yıldan yıla veya herhangi bir zaman dilimine göre belirleyebilecekleri gibi ciro üzerinden belirleme, sektörel gelişmelere göre belirleme yollarına gidebileceklerdir. Özgürce kira sözleşmesinin her bir maddesinde diledikleri değişikliği yapabileceklerdir. Arabuluculuk süreci gizli olduğundan hem görüşme içerikleri hem de varılan anlaşma bir sır olarak taraflarda kaldığından üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerinden ve özellikle de kira bedelinden haberdar olmaları mümkün bulunmamaktadır. Her bir kira ilişkisi kendi mahremiyetini korumakta iyi ya da kötü yönde emsal olarak kullanılmamaktadır."