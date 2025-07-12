Üvey Oğlunu Bıçaklayan Baba Tutuklandı

Üvey Oğlunu Bıçaklayan Baba Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi bıçakla yaralayan Y.G. tutuklandı. Ferhat B.'nin tedavisi hastanede sürüyor.

ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLADI

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakla yaralayan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat B.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK, silahların teslimini bir an önce tamamlamalı

Silah bırakmaya başlayan PKK'nın süreci uzatmasına tahammül yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili açıklama

AK Parti'den PKK'nın silah bırakmasıyla ilgili ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.