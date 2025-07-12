Üvey Oğlunu Bıçaklayan Baba Tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi bıçakla yaralayan Y.G. tutuklandı. Ferhat B.'nin tedavisi hastanede sürüyor.
ÜVEY OĞLUNU BIÇAKLAYAN BABA TUTUKLADI
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tartıştığı üvey oğlu Ferhat B.'yi göğsünden bıçakla yaralayan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Y.G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat B.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel