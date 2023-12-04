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Üvey babasını öldüren çocuğa verilen müebbet hapis cezası indirildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldüren çocuğa verilen müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik' indirimiyle 7 yıla indirildi. Sanık annenin ise beraatına karar verildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde üvey babasını öldüren çocuğa "kasten öldürme" suçundan verilen müebbet hapis cezası, "haksız tahrik" indirimiyle 7 yıla indirildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.H. (15) cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık anne E.C. ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaasını tekrar eden cumhuriyet savcısı, sanık O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle üvey babası Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğünü, bu sırada yanında olan annesi E.C'nin sağlık ekiplerini arama teklifinin oğlu O.H. tarafından reddedildiğini belirtti.

Savcı, üvey babasından şiddet gören O.H'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, annesi E.C'nin ise kasten öldürme eylemine katıldığına dair kesin ve maddi bir delil bulunmadığından hakkında "ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi" yönünde görüş sundu.

Sanık O.H. savunmasında tahliye ve beraat talep etti.

Sanık E.C. de oğlu O.H'yi cinayete azmettirmediğini belirterek beraat istedi.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı O.H'nin cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği ve suç tarihinde 15 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle 7 yıla indirdi. Sanık E.C'nin ise "delil yetersizliği" nedeniyle beraatına karar verildi. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Olayın geçmişi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin 16 Mayıs 2022'de öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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