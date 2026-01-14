Haberler

Eskişehir'de üvey babasını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de tartıştığı üvey babasını bıçakla yaralayan 25 yaşındaki Harun Ö. tutuklandı. B.Y., hastaneye kaldırılırken, Harun Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı üvey babası B.Y.'yi (50) bıçakla yaralayan Harun Ö. (25), tutuklandı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde oturan Harun Ö. ile üvey babası B.Y. tartıştı. İkili arasında çıkan arbedede Harun Ö., üvey babası olan B.Y.'yi sırtından ve karnından bıçaklayıp yaraladı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından B.Y., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Şüpheli Harun Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde ifadesi alınan şüpheli Harun Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanıp Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Harun Ö., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
