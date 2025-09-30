Haberler

Üvey Babanın Cenazesi Iğdır'a Gönderildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de üvey oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Puğu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Iğdır'a gönderildi. Cinayetle ilgili 12 yaşındaki Y.C.K. adliyeye sevk edilirken, Talas Belediyesi mağdur aileye destek sözü verdi.

ÜVEY BABANIN CENAZESİ IĞDIR'A GÖNDERİLDİ

Kayseri'de eşiyle tartışırken üvey oğlu Y.C.K. (12) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hasan Puğu'nun (31) Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Ailesi tarafından teslim alınan Puğu'nun cenazesinin Iğdır'a gönderileceği öğrenildi. Cinayet şüphelisi Y.C.K. ise, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan Talas Belediyesi tarafından sosyal medyada 'Mağdur aileye sahip çıkıyoruz' başlıklı, yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maalesef dün gece Talas'ta elim bir olay yaşandı. Ailesiyle birlikte üvey babasının şiddetine maruz kalan bir evladımız istenmeyen bir olayın müsebbibi oldu. Emniyet Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün yapacağı inceleme, araştırma ve değerlendirmelerden sonra bu mağdur aileye gerekli yardım ve destek için ilk adımı attık. Geriye kalan aile fertleri sahipsiz değildir. Talas Belediyesi olarak bugünden itibaren her zaman yanlarında olacağız" ifadelerine yer verildi.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi

Trump, Hamas'a Gazze planını onaylamak için süre verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Etkileşim uğruna yaptıklarına bakın! Cinsiyet öğrenme partisinde son nokta

Sosyal medya çılgınlığının geldiği son noktaya bakın
Endonezya'da yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında

Yatılı okul çöktü: 3 ölü, 38 kişi enkaz altında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.