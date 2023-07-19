Üvey Baba, Üvey Kızına Cinsel İstismardan 15 Yıl Hapis Cezası Aldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde üvey kızı Ş.İ.'ye (16) nitelikli cinsel istismardan yargılanan tutuklu sanık Y.B., 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Karşıyaka'da özel bir kolejde okuyan Ş.İ., geçen yıl 8 Eylül'de okuldaki rehber öğretmenine annesinin dini nikahlı eşi Y.B.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı. Öğretmenin durumu bildirmesi üzerine, anne şikayetçi oldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde ifade veren Ş.İ., salonda uyuduğu sırada Y.B. tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Y.B. ise üzerine atılı suçlamayı reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.B. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hazırlanan iddianamede savcı, sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 24 yıla kadar hapis isteminde bulundu. İddianame Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Y.B., yargılama sürecinde de üzerine atılı suçlamaları reddederken, anne ve mağdur çocuk şikayetlerini yineledi. Sanığın yargılanmasına geçen pazartesi günü devam edildi. Duruşmada söz verilen anne S.Ç., "Kızımın doğum gününde böyle bir olay yaşanmıştır. Ben her gün her saniye acı çekiyorum. Bir daha kızımın doğum gününü kutlayamayacağız" dedi. Beraatini talep eden tutuklu sanık ise "Olay nedeni ile de sevdiğim kadını kaybettim. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.