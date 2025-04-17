Üvey Baba Kızını Kaybettiği Anneyi Öldürdü

Annesi üvey babası tarafından öldürülen Rojbin: Anneme düşman gibi bakıyordu

ANTALYA'da kıskançlık nedeniyle tartıştığı 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş Poyraz'ı (39) tabancayla vurup öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Abdullah Poyraz (56), "Olay günü eşimle tartıştık, bana hakaret etti. Evimde bulunan silahla yakın mesafeden kafasına doğru bir el ateş ettim" dedi. Maktulün kızı Rojbin A. ise "Sabah kahvaltı yaparken üvey babam anneme düşman gibi bakıyordu. Annem gidecek bir yeri olmadığı için bu adama katlanıyordu" diye konuştu.

Olay, 27 Kasım 2024'te Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 9 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. İlk evliliğinden 3 çocuğu bulunan Hale Akbaş Poyraz ile 3 çocuğunun babası eşi Abdullah Poyraz arasında, kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah Poyraz, yanındaki tabancayla Hale Akbaş Poyraz'a ateş etti. Hale Akbaş Poyraz kanlar içerisinde yığılırken, Abdullah Poyraz ise tabancayı bırakıp, evden ayrıldı. Abdullah Poyraz, yaklaşık 2 saat sonra polis merkezine gidip, 'Eşimi vurdum' diyerek, teslim oldu.

'O ŞEREFSİZ ANNEMİ ÖLDÜRDÜ'

Poyraz'ın itirafı üzerine adrese giden polis ekipleri, Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sırasında eve gelen kızı, "Annemi göreyim lütfen, anneme ne oldu, o şerefsiz annemi öldürdü" diyerek gözyaşı döktü. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından ensesinden vurulduğu belirlenen Hale Akbaş Poyraz'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Hale Akbaş Poyraz'ın 15'ine giden giren ilk eşinden olan kızının doğum günü kutlamaları için hazırlık yaptığı öğrenildi. Poyraz'ın 4 küçük çocuğu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alındı. Adliyeye sevk edilen Abdullah Poyraz ise tutuklandı.

EŞİNİN CEBİNE DİNLEME CİHAZI YERLEŞTİRMİŞ

Abdullah Poyraz hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cinayetin nasıl işlendiğine dair detaylar, iddianamede yer aldı. Abdullah Poyraz, eşinin çantasına dinleme cihazı yerleştirdiğini itiraf etti.

SANIK İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Tutuklu sanık Abdullah Poyraz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Şikayetçiler, avukatlar ve izleyiciler mahkeme salonunda hazır bulundu. Sanık Poyraz, Hale Akbaş Poyraz ile 2011 yılından beri birlikte yaşadıklarını, 2023 yılında resmi nikah kıydıklarını, eşiyle aralarında geçimsizlik yaşadıklarını, eşinin sürekli telefonla konuştuğunu ve kendisinden gizli işler yaptığını düşündüğünü ve kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıklarını ifade etti.

'OLAY GÜNÜ EŞİM BANA HAKARET ETTİ'

Eşiyle evliliklerinde problemler yaşadıklarını iddia eden sanık Abdullah Poyraz, "Eşim bir otelde işe başladı. 3-4 ay iyiydi. Sonra bana 'Seni sevmiyorum, çık git hayatımdan' dedi. 3 yıl sesimi çıkarmadım. Evliliğimizde münasebetimiz de tamamen kesildi. Fiziki görünüşümle dalga geçerek beni rencide etmeye başladı. 2023 yılında birkaç kez işi bırakmasını istedim. Beni aldattığını düşünüyordum. İspat edebilmek için internetten aldığım ses kayıt cihazını kullandım. Olaydan birkaç gün önce konuşmamaya başladık. Olay günü eşimle tartıştık, bana hakaret etti. Olay aniden gelişti. Evimde bulunan silahla yakın mesafeden kafasına doğru bir el ateş ettim. Olay sebebiyle pişmanım" dedi.

'ANNEM GİDECEK YERİ OLMADIĞI İÇİN KATLANIYORDU'

Maktulün kızı Rojbin A. ise "Olaydan 1 gün önce ben evden çıkarken sanık evdeydi. Sabah evde kavga vardı. Akşam hiçbirimizle muhatap olmadı. Sabah kahvaltı yaparken üvey babam anneme düşman gibi bakıyordu. Annem de 'Niye bana öyle bakıyorsun?' dedi. O da 'Bakarım' dedi. Olay günü kardeşimin doğum günüydü. Annemi öldürmeyi kafasına koymuştu. Annem kazandığı paranın hepsini ona verirdi. Benim annem gidecek bir yeri olmadığı için bu adama katlanıyordu. Kendini çocuklarına adamış bir kadındı. Öldürmeyi gerektirecek bir husumetleri yoktu. Çocukların önünde anneme sürekli küfrediyordu. Annemin öldürüldüğünü ise eve gelince gördüm" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, olayla ilgili bilgisi olabilecek tanıkların sonraki duruşmaya çağrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

HABER: İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,