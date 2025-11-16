Uttar Pradeş'te Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü, 15 Kayıp
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen göçükte en az 1 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 15 kişi enkaz altında kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
YENİ DELHİ, 16 Kasım (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde bir taş ocağında meydana gelen kısmi göçükte en az 1 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 15 kişi enkaz altında kaldı.
Polis yaptığı açıklamada, cumartesi akşamı geç saatlerde eyaletin Sonbhadra bölgesinde meydana gelen olayda enkaz altındakileri çıkarmak için kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Enkaz altında kalanların taş ocağında çalışan işçiler olduğu ifade edildi.
Bölgenin üst düzey yetkililerinin olay yerindeki çalışmaları denetlediği bildirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel