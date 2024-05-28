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Bayburt'ta Baksı Müzesi'nde 'Ütopya Atölyeleri' düzenlenecek

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Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" düzenlenecek.

Bayburt'a 45 kilometre uzaklıktaki Bayraktar köyünde kurulan Baksı Müzesi'nde "Ütopya Atölyeleri" düzenlenecek.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz-16 Ağustos'ta gerçekleştirilecek atölyeler, sanat yolculuğuna adım atmak isteyen öğrencileri deneyimli sanatçılarla bir araya getirecek.

Bu yaz ikincisi gerçekleşecek atölyeler, bölgenin özgün kültürü ile çağdaş sanatı farklı yaş gruplarından katılımcılarla buluşturacak.

Birer haftalık sürelerde düzenlenecek atölyeler, Osman Dinç, Seçkin Pirim, Ali Kazma, Mehmet Kavukçu, Nancy Atakan, Yeşim Akdeniz ve Ahmet Yiğider'in rehberliğinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Baksı Müzesi Bayburt Sanat Kültür Güncel Haberler

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