Utku Çakırözer: 'İktidar Sahipleri ve Yakınlarıyla İlgili Yolsuzluk ve Rüşvet İddiası Haberlerine Erişim Engelleme Kararları Temmuz Ayına Damga Vurdu'

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 'Temmuz Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Raporda "İktidar sahipleri ve yakınlarıyla ilgili yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddialarına ilişkin haberlere erişim engelleme kararları temmuz ayına damga vurdu" dendi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 'Temmuz Ayı Basın Özgürlüğü Raporu'nu açıkladı. Raporda, basın ve ifade özgürlüğü alanındaki ihlaller şöyle sıralandı:

"TEMMUZ AYININ İLK HAFTALARINDA GAZETECİ YARGILAMALARI DEVAM ETTİ"

-20 Temmuz'da başlayan adli tatil öncesi temmuz ayının ilk haftalarında gazeteci yargılamaları devam etti.

-Gazeteci Can Ataklı televizyonda yaptığı yorumlar nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Cezası 10 bin 110 lira adli para cezasına çevrildi.

-Osmaniye'deki 'sığınmacı kampından kaçan Afganlar' haberini yapan gazeteci Hasan Tolga Balcılar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

"DİYARBAKIR'DA TUTUKLANAN 16 GAZETECİ İÇİN ANKARA'DA DÜZENLENEN BASIN AÇIKLAMASINI TAKİP EDEN GAZETECİLER DARP EDİLEREK GÖZALTINA ALINDI"

-Diken muhabiri Canan Coşkun, Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, İleri Haber Genel Yayın Yönetmeni İzel Sezer ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Batuhan Batan hakkında haberleri nedeniyle dava, gazeteci Öznur Değer hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı.

-Diyarbakır'da tutuklanan 16 gazeteci için Ankara'da düzenlenen basın açıklamasını takip eden gazeteciler Deniz Nazlım, Yıldız Tar ve Sibel Yükler darp edilerek gözaltına alındı.

-Birecik Halfeti Kültür Yolunda yapılan çalışmaların tamamlanmamasına ilişkin basın açıklamasını takip eden gazeteci Kerem Kırpaç AKP'li Birecik Belediye Başkanı tarafından darp edildi.

-Adana Geri Dönüşüm Sanayiciler Sitesi'nde 'ithal atık' haberi yapan gazeteciler Vedat Örüç ve Elif Kurttaş bir firmanın sahibi ve çalışanları tarafından darp edildi, sözlü taciz ve hakarete maruz bırakıldı.

-İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin basın açıklamasını takip eden gazeteciler Melis Ciddioğlu, Emel Vural ile kameraman Kadir Devir'in haber takibi emniyet güçleri tarafından engellendi.

"CUMHURİYET GAZETESİ YAZARI ZÜLAL KALKANDELEN'İ YAZILARI NEDENİYLE TEHDİT EDEN KİŞİ İSE 'DELİL YETERSİZLİĞİNDEN' BERAAT ETTİ"

-KRT programcısı gazeteci Zafer Arapkirli Twitter'da bir hesap tarafından tehdit edilirken, Arapkirli'nin hesap ve kendisine yönelik tehdide ilişkin Twitter'a yaptığı bildirime 'kural ihlali yok' yanıtı verildi.

-Cumhuriyet Gazetesi yazarı Zülal Kalkandelen'i yazıları nedeniyle tehdit eden kişi ise 'delil yetersizliğinden' beraat etti.

"RTÜK, TELE1'E DE KENDİSİNİ ELEŞTİRDİĞİ GEREKÇESİYLE PARA CEZASI VERDİ"

-RTÜK, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklaması nedeniyle Halk TV'ye ikinci kez idari para cezası verirken, Halk TV programına katılan bir milletvekilinin ifadeleri nedeniyle de para ve 3 kez program durdurma cezası verdi.

-RTÜK, TELE1'e de kendisini eleştirdiği gerekçesiyle para cezası verdi. RTÜK, Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine ilişkin haberlere yayın yasağı getirdi.

-Anayasa Mahkemesi'nin Basın İlan Kurumu tarafından gazetelere verilen ilan kesme cezaları konusunda 'hak ihlali' kararlarına rağmen BİK cezalarını sürdürdü. Gazetelerin ardından sitelere de ilan cezası vermeye başlayan BİK, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin şikayeti üzerine birgun.net'in ilanlarının yedi gün kesilmesine karar verdi.

"İKTİDAR VE YAKINLARIYLA İLGİLİ YOLSUZLUK İDDİALARINA İLİŞKİN HABERLERE ERİŞİM ENGELLEME KARARLARI TEMMUZ AYINA DAMGA VURDU"

İktidar sahipleri ve yakınlarıyla ilgili yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet iddialarına ilişkin haberlere erişim engelleme kararları temmuz ayına damgasını vurdu.

-Aralarında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in basın özgürlüğü raporu haberinin de bulunduğu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal hakkındaki 130 haber,

-Eylül 2015'te Hürriyet Gazetesi'ne saldıran grupta yer alan AKP eski milletvekili Abdurrahim Boynukalın hakkındaki haberler,

-İBB'nin Levent'teki dev arazisini satın alan şirketin yöneticileriyle ilgili haberler,

-İfade Özgürlüğü Derneği'nin web sitesinde erişim engelleme kararlarına ilişkin içerikler,

-İlim Yayma Cemiyeti Başkanı'nın çocuklarının şirketinin kamudan aldıkları ihalelere ilişkin haberler,

-Sivas Valisinin bir özel şirketle bağları olduğu hakkında yapılan şikayete ilişkin haberlere,

-Barış Terkoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren dünya ezan okuma yarışması birincisi hakkındaki FETÖ soruşturması haberlerine mahkeme kararlarıyla erişim engeli getirildi.

-Bir AKP yöneticisinin yakınlarına ait WhatsApp yazışma ve belgeleri paylaşan gazeteci Metin Cihan'ın bazı tweetleri erişime engellendi, Twitter hesabı askıya alındı.