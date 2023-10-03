Utku Çakırözer İki Aylık Basın Özgürlüğü Raporu'nu Yayınladı: "Her Alanda Gazetecilerin Görevini Yapması, Halkın Haber Alma Hakkı İçin Çalışması...

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kamuoyu ile paylaştığı iki aylık Basın Özgürlüğü Raporu’yla ilgili; "Ağustos, Eylül aylarında 5 gazeteci tutuklandı. 17 gazeteci hakkında dava, soruşturmalar açıldı. Türkiye'de her alanda gazetecinin görevini yapması, halkın haber alma hakkı için çalışması, basın özgürlüğünden faydalanması engelleniyor, engellenmekte. Türkiye'de gerçek bir demokrasi olacaksa işin başı gazetecileri gözaltına almaktan, gazetecileri sorgulamaktan, cezaevine atmaktan vazgeçerek olacaktır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, kamuoyu ile paylaştığı iki aylık Basın Özgürlüğü Raporu'yla ilgili; "Ağustos, Eylül aylarında 5 gazeteci tutuklandı. 17 gazeteci hakkında dava, soruşturmalar açıldı. Türkiye'de her alanda gazetecinin görevini yapması, halkın haber alma hakkı için çalışması, basın özgürlüğünden faydalanması engelleniyor, engellenmekte. Türkiye'de gerçek bir demokrasi olacaksa işin başı gazetecileri gözaltına almaktan, gazetecileri sorgulamaktan, cezaevine atmaktan vazgeçerek olacaktır" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in kamuoyu ile paylaştığı iki aylık Basın Özgürlüğü Raporu'na göre, son iki ayda 5 gazeteci cezaevine girdi, 17 gazeteci hakkında çeşitli gerekçelerle dava ve soruşturmalar açıldı. Ağustos ayında 7 gün karartılan TELE 1 ile KRT TV'ye yeni cezalar verildi. Türkiye'nin birçok ilinde gazetecilere tehdit ve sadırılar gerçekleşirken, saldırganlar ve sorumlular cezasız kaldı. Çakırözer, hazırladığı Basın Özgürlüğü Raporu'yla ilgili şunları söyledi:

"TÜRKİYE'DE GAZETECİLERİN KADERİ DEĞİŞMİYOR"

" Türkiye'de gazetecilerin kaderi değişmiyor. Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan iki aylık süreçte gazeteciler yine davalar, soruşturmalar, gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kaldı. Barış Pehlivan tam 5. kez cezaevine girdi, hala cezaevinde. Merdan Yanardağ cezaevinde. Bunlarla da yetinmediler; Ağustos, Eylül aylarında 5 gazeteci tutuklandı. 17 gazeteci hakkında dava, soruşturmalar açıldı. Anadolu'nun dört bir yanında gazeteciler tehdit ediliyor, baskı görüyor hatta sokak ortasında dövülüyor, darp ediliyor. İşin kötüsü gazetecilere saldıranlar ellerini, kollarını sallayarak serbestçe geziyorlar, hiçbir cezai yaptırım uygulanmadan kedilerine.

"TÜRKİYE'DE GERÇEK BİR DEMOKRASİ OLACAKSA İŞİN BAŞI GAZETECİLERİ GÖZALTINA ALMAKTAN, CEZAEVİNE ATMAKTAN VAZGEÇEREK OLACAKTIR"

Yine bu iki aylık süreçte bir televizyon kanalı tam 7 gün karartıldı. Yine TELE1'e, KRT'ye cezalar verildi. TELE 1'in kapatılması yetmezmiş gibi bir de üstüne cezalar verildi. Erişim engelleri meselesi Ağustos, Eylül aylarında yine devam etti. Onlarca haber iktidara ucu dokunan; iktidarın bakanlarını, genel müdürlerini, yöneticilerini, valilerini, kaymakamlarını etkileyen onlarca yolsuzluk, usulsüzlük, rüşvet haberi Sulh Hakimlikleri kullanılarak erişime engellendi, halkın bu haberleri okuması, bilmesi engellendi.

Türkiye'de yine gazeteciler grevde. Sputnik Türkiye'nin 24 çalışanı işten atıldı, greve çıktılar. Onlar grevdeyken yerlerine yeni basın çalışanları alındı ve Çalışma Bakanlığı olsun, RTÜK olsun tek bir açıklama dahi yapmadılar. Türkiye'de her alanda gazetecinin görevini yapması, halkın haber alma hakkı için çalışması, basın özgürlüğünden faydalanması engelleniyor, engellenmekte. Türkiye'de gerçek bir demokrasi olacaksa işin başı gazetecileri gözaltına almaktan, gazetecileri sorgulamaktan, cezaevine atmaktan vazgeçerek olacaktır."

Çakırözer'in kamuoyu ile paylaştığı 2 aylık basın özgürlüğü ihlalleri şöyle:

"Ağustos ve Eylül aylarında gazeteciler haberleri, yazıları ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanmaya devam etti, 5 gazeteci cezaevine girdi.

Gazeteci Barış Pehlivan, Libya'da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberi gerekçe gösterilerek 2020 yılında hakkında açılan ve 3 yıl 9 ay hapis cezası verilen dava kapsamında 5. kez cezaevine girdi. Pehlivan toplam sekiz ay açık cezaevinde kalacak. 78'liler Girişimi Sözcüsü gazeteci-yazar Celalettin Can da denetimli serbestlik hakkından faydalandırılmayarak cezaevine konuldu.

Silivri'de gazetecilik yapan Kadir Koç, Cumhurbaşkanı ve bakanlara yönelik beyanları ve bir taklit videosu, Aykırı haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı sığınmacı haberleri gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sinan Aygül 'Kızılay etleri AKP'li vekilin otelinde' haberi nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Man Adası davasına ilişkin yazısında Anayasa Mahkemesi üyesi İrfan Fidan ve Yargıtay üyesi Ayhan Ayan'a yönelik iftira suçlamasıyla gazeteci Miyase İlknur'a toplamda 20 ay hapis cezası verildi.

Son iki ayda 17 gazeteci hakkında çeşitli gerekçelerle dava ve soruşturmalar açıldı.

Gazeteciler Akif Beki, Levent Gültekin, Can Ataklı, Seyhan Avşar, Zülal Kalkandelen, Ferhat Çelik, Furkan Karabay ve Oktay Candemir'in de aralarında bulunduğu 17 gazeteci hakkında görüşleri, haberleri ve paylaşımları nedeniyle soruşturmalar açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yöneticilerine yönelik yorumları nedeniyle gazeteci Fatih Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Haberi nedeniyle yargılanan BirGün gazetesi spor editörü Eren Tutel'e 884 gün adli para cezası verildi. Gazeteci Hayri Demir hakkında, Maltepe Üniversitesi Rektörü Edibe Sözen'in şikayeti üzerine 20 bin TL'lik tazminat davası açıldı.

Meslektaşlarına yönelik tutuklamaları protesto ettikleri sırada gözaltına alınan 6 gazeteci hakkında dava açıldı.

Agrobay işçilerinin eylemini takip eden gazeteciler Zeynep Kuray ve Berkcan Zengin gözaltına alınırken, gazeteci İlknur Bilir de sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı'nın Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan Zonguldak'ta, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'da, gazeteci Mehmet Karakeçili belediye hakkında yaptığı haberler nedeniyle Viranşehir'de darp ve tehdit edildi.

Ajansı'nın Ankara Bölge Müdürü Ersin Ercan Zonguldak'ta, A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur Hatay'da, gazeteci Mehmet Karakeçili belediye hakkında yaptığı haberler nedeniyle Viranşehir'de darp ve tehdit edildi. Cumartesi Anneleri'nin eylemini takip eden Hayri Tunç, İzmir'de bekçilerin bir gruba müdehalesini haberleştiren Hakan Tosun, İstanbul'da işçi eylemini takip eden gazeteci İzel Sezer polis müdehalesi ile karşı karşıya kaldı. Şenyaşar ailesinin Adalet Nöbeti'ni takip eden Mezopotamya Ajansı ve ve Artı TV muhabirlerinin çekim yapması engellendi.

Birgün Gazetesi muhabiri İsmail Arı ve gazeteci Bilal Güldem haberleri nedeniyle tehdit edildi.

Gazetecilere yönelik saldırılar sürerken, daha önce gazetecilere saldırılarda faillerin serbest bırakılması dikkat çekti. Gazeteci Sinan Aygül'e saldıran Tatvan Belediye Başkanının korumaları serbest bırakıldı. Gazeteci Hale Gönültaş'ı haberi nedeniyle tehdit eden kişi hakkında takipsizlik kararı verildi.

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın yorumları nedeniyle kanalın 7 günlük karartılmasına yönelik yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. TELE1 ekranları Ağustos ayında 7 gün karartıldı.

RTÜK Ağustos ayında KRT TV'ye Haftanın Panoramısı programında konukların kullandığı ifadeler, TELE 1'e de Forum Hafta Sonu programında kullanılan ifadeler nedeniyle program durdurma ve para cezası verdi.

Toplu iş sözleşmesinin uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine grev kararı alan Sputnik Türkiye 'nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi 24 gazeteci işten çıkartıldı. Çalışanlar grevlerini sürdürerken işveren 18 yeni çalışan aldı. Yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler gazetecilerle dayanışa gösterirken, talepleri karşılanmayan gazeteciler 48 gündür grevlerini sürdürüyor.

'nin İstanbul ve Ankara ofislerinde çalışan Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi 24 gazeteci işten çıkartıldı. Çalışanlar grevlerini sürdürerken işveren 18 yeni çalışan aldı. Yazarlar, sanatçılar, siyasetçiler gazetecilerle dayanışa gösterirken, talepleri karşılanmayan gazeteciler 48 gündür grevlerini sürdürüyor. Ekonomideki kriz gazeteleri vurdu. Adana'da 105 yıllık yayın yapan Yeni Adana Gazetesi ekonomik koşullar nedeniyle kapandı.

Ağustos ve Eylül ayında haberler ve internet sitelerine yönelik erişim engelleri de devam etti. RTÜK başvurusu üzerine VOA Türkçe'ye erişim engeli getirildi.

İfade Özgürlüğü Derneği'nin verilerine göre son iki ayda erişim engeli getirilen haberler şöyle:

'Devlet korumasındaki çocukların tarikat kampına gönderilmesi haberleri, Erzurum'daki bir bakım merkezinde yaşanan cinsel istismar ve yolsuzluk haberleri, Kocatepe camisinde fotoğraf çekimi yapılmasıyla ilgili haberler, Şanlıurfa'da bir çocuğa işkence yapan baba ve amcanın tutuklanması haberleri, tutuklanan çete lideri Ayhan Bora Kaplan'ın lüks bir villa ve otomobil hediye ettiği öne sürülen Yargıtay Üyesinin açıklamaları hakkındaki haberler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin suça karıştığına ilişin iddialar, hakkında taciz ve mobbing iddiaları bulunan akademisyenin haberini yapan gazeteciye açılan dava sürecinde yapılan haberler, MHP Van Milletvekili adayına ilişkin dolandırıcılık haberleri, konvoyunun önünden sürü geçmesinden rahatsız olan ve sürünün çobanına ceza kesen kaymakama ilişkin haberler, Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in açıklamalarında adı geçen Burak Başlılar hakkındaki haberler, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarının terfi ettiğine ilişkin haberler.'"