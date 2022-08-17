Utku Çakırözer: "Dışişleri Bakanlığı Vatandaşımızın Büyükelçilik Kapılarındaki Çilesine Son Vermek İçin Gerekli Girişimleri Yapmalı"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Schengen vizesi alma sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili “Dışişleri Bakanlığı vatandaşımızın Büyükelçilik kapılarındaki çilesine son vermek için gerekli başvuruları, gerekli girişimleri yapmalı. Şu ana kadar yapılmaması büyük bir ayıptır. Vatandaşımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve onun vatandaşlarına karşı büyük bir ayıptır. Bu ayıptan artık dönülmelidir. AB nezdinde mutlaka girişimlerde bulunulması ve Schengen vizesi konusunda vatandaşa çektirilen çilenin son bulması gerekir” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Schengen vizesi alma sürecinde yaşanan sıkıntılarla ilgili "Dışişleri Bakanlığı vatandaşımızın Büyükelçilik kapılarındaki çilesine son vermek için gerekli başvuruları, gerekli girişimleri yapmalı. Şu ana kadar yapılmaması büyük bir ayıptır. Vatandaşımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun vatandaşlarına karşı büyük bir ayıptır. Bu ayıptan artık dönülmelidir. AB nezdinde mutlaka girişimlerde bulunulması ve Schengen vizesi konusunda vatandaşa çektirilen çilenin son bulması gerekir" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer, Schengen vizesi başvurularında yaşanan sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Çakırözer, şöyle konuştu:

"HÜKÜMET VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN BÜYÜK BİR DUYARSIZLIK İÇİNDE OLDUĞUNU GÖRMEK ÜZÜCÜ"

"Eğitim ihtiyacı ya da sağlık ihtiyacı için ya da tatil için AB ülkelerine gitmek isteyen vatandaşlarımız büyükelçilik kapılarında büyük çile çekiyor. Vatandaşlarımız eğitim ya da sağlık amaçlı gitmek istediklerinde kendilerine aylar sonrasına, o da başvuru yapmak için gün veriliyor. Çoğu zaman bu başvuru günü, onların ihtiyaç duyduğu zamanlamanın çok sonrasına veriliyor. Çok fazla vatandaşımızın, bize ulaşan şikayetler arasında vize ücretlerinin yüksekliği gelmekte. Aynı şekilde, başvurularını yapan birçok vatandaşımız ret yanıtı alıyor. Vatandaşlarımız büyük mağduriyetlerle karşı karşıya. Bu konuda hükümetin ve Dışişleri Bakanlığı'nın büyük bir duyarsızlık içinde olduğunu görmek üzücü. Bu duyarsızlık, bu vurdumduymazlık kabul edilemez. Bir yanda Norveç'e, Bulgaristan'a ve onlarca ülkeye 'Buyurun ülkemize pasaport ve vizeye gerek yok, kimlikle girebilirsiniz' diyoruz. Bir yandan kendi vatandaşımızın hakkını hukukunu koruyamıyoruz. Vatandaşlarımız Avrupa kapısında vize çilesi, vize zulmü çekiyor. Bu konuda bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı'nın attığı hiçbir adım yok.

"BÜYÜKELÇİLERİMİZ, BAŞKA ÜLKELERİN VATANDAŞLARINA VERİLEN İMTİYAZLARI BÜYÜK BİR BAŞARI GİBİ DUYURUYOR"

Buradan hem Dışişleri Bakanlığı'na hem de Meclis'e çağrıda bulunuyorum: Dışişleri Komisyonu olarak, TBMM olarak, yani milletin temsilcileri olarak milletin çektiği bu çileye, bu işkenceye bir son verilmesi için AB nezdinde girişimlerde bulunmamız gerekiyor. Dışişleri Bakanlığımızın asli görevi de vatandaşımızın hakkını, hukukunu korumak olmalı. Ama Dışişleri Bakanlığı başka ülkelere, Norveç'e mesela, vizesiz, pasaportsuz giriş izni verirken, bunu sosyal medyadan büyük bir şey yapılmış gibi duyuruyor. Büyükelçilerimiz, başka ülkelerin vatandaşlarına verilen imtiyazları, kolaylıkları büyük bir başarı gibi duyuruyor. Oysa diplomaside karşılıklılık, mütekabiliyet diye bir ilke var. Yani siz birine bir imtiyaz sağlıyorsanız, onun da sizin vatandaşınıza sağlaması lazım. Ama bizim gördüğümüz, onlarca, belki 100'e yakın ülkeye Türkiye Cumhuriyeti ülkemize vizesiz giriş hakkı veriyor. Ama aynı hakkı o ülkelerden talep edemiyor, alamıyor. Ortada büyük bir zafiyet var, büyük bir zayıflık var. Bu maalesef başta olan iktidarın zafiyeti, iktidarın zayıflığı.

"SCHENGEN VİZESİ KONUSUNDA VATANDAŞA ÇEKTİRİLEN ÇİLE SON BULMALI"

Bir kez daha çağrıda bulunuyorum: Dışişleri Bakanlığı vatandaşımızın büyükelçilik kapılarındaki çilesine son vermek için gerekli başvuruları, gerekli girişimleri yapmalı. Şu ana kadar yapılmaması büyük bir ayıptır. Vatandaşımıza karşı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve onun vatandaşlarına karşı büyük bir ayıptır. Bu ayıptan artık dönülmelidir. AB nezdinde mutlaka girişimlerde bulunulması ve Schengen vizesi konusunda vatandaşa çektirilen çilenin son bulması gerekir."