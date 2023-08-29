Utku Çakırözer, Alacakları Ödenmediği İçin Eylem Yapan Maden İşçilerini Ziyaret Etti: "Seçim Zamanı Buraya Gelenler, Gelsinler Yapsınlar Şimdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali’ni işleten Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen maaş ve alacakları nedeniyle eyleme başladı. İşçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Seçim zamanı buraya gelip ‘Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı’na övgü düzenler, 6 kişinin işini sen yapıyorsun’ diyenler gelsinler yapsınlar şimdi. Hatırlıyor musunuz o lafları… Sonuna kadar kuruşu kuruşuna bu hakların alınması lazım” dedi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Yunus Emre Termik Santrali'ni işleten Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik'te çalışan yüzlerce işçi, ödenmeyen maaş ve alacakları nedeniyle eyleme başladı. İşçileri ziyaret eden CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, "Seçim zamanı buraya gelip 'Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na övgü düzenler, 6 kişinin işini sen yapıyorsun' diyenler gelsinler yapsınlar şimdi. Hatırlıyor musunuz o lafları… Sonuna kadar kuruşu kuruşuna bu hakların alınması lazım" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 5 gün kala dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve dönemin Enerji Bakanı ve AKP Eskişehir Milletvekili Adayı Fatih Dönmez, Yunus Emre Termik Santrali'ni ziyaret etmişti. Oktay ve Dönmez, santralin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) şirkete devri sırasında yaşanan aksaklıklara dikkat çekerek, ücretsiz izindeki işçilerin işe geri döndüklerini söylemiş, sürecin takipçisi olduğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletmişti. Oktay ve Dönmez'in bu ziyaretinden üç ay sonra Yunus Emre Santrali'nde çalışan yüzlerce işçi haklarını alamadıkları için eylem başlattı. TMSF'den Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madenciliğe devredilen şirkette çalışan yüzlerce maden işçisi ödenmeyen kıdem tazminatları, maaşlarının asgari ücrete düşürülmesi ve sigortalarının düşük gösterilmesini gerekçe göstererek 3 gün sürecek eyleme başladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Mihallıçcık İlçe Başkanı İsmet Taner ile birlikte işçileri ziyaret ederek, taleplerini dinledi. Madende örgütlü Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, işçilerin grev kararı alma gerekçe ve taleplerini, "200 kişinin işçi başına 200 bin liralık kıdem tazminatı alacakları 9 aydır ödenmiyor. 650 kişinin toplu iş sözleşmesinden doğan hakları var. Bunlar ne zaman ödenecek? Çarşamba gününe kadar herhangi bir netice alınmazsa perşembe Ankara'ya yürünecek ailelerle beraber" dedi.

Kocabıyık, "Mağduriyetlerimizin giderilmesi için işi bırakmadan vardiya çıkışında istirahat saatlerimizde burada üç günlük eylem başlattık. Eğer üç gün sonunda hakkımız olan taleplerimiz yerine getirilmezse ailelerimizle birlikte Ankara'ya yürüyeceğiz" dedi.

"6 KİŞİNİN İŞİNİ SEN YAPIYORSUN' DİYENLER GELSİNLER YAPSINLAR ŞİMDİ. HATIRLIYOR MUSUNUZ O LAFLARI"

İşçilerin taleplerini dinleyen Çakırözer, seslerinin duyurulması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için çaba göstereceklerini söyledi. Çakırözer, ziyaretinde şu açıklamayı yaptı:

"Seçim zamanı buraya gelip 'Yapacağız, edeceğiz' deyip 'Büyükşehir belediye başkanları işini yapmıyor biz yaparız' diyenler, 'Orada Cumhurbaşkanı Yardımcısı'na övgü düzenler, 6 kişinin işini sen yapıyorsun' diyenler gelsinler yapsınlar şimdi. Hatırlıyor musunuz o lafları. Kim? Eskişehir Milletvekili adayı. Milletvekili oldu buraya geldi mi? Bakan arabasıyla gelenler var mı şimdi?

"SONUNA KADAR KURUŞU KURUŞUNA BU HAKLARIN ALINMASI LAZIM"

Burası üretmek için var sizler üretmek içi varsınız. Bunu özel sektör yapıyorsa ona da yakışmaz devlet göz yumuyorsa ona hiç yakışmaz. Bundan 1 ay önce törenle burayı açanlar bunun takibini yapacak. Sonuna kadar kuruşu kuruşuna bu hakların alınması lazım. Emekçinin sırtından koyun kesiliyor. Sonuna kadar yanınızdayız."