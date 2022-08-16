Usyk ile Joshua arasındaki rövanş maçına doğru (1) Güncel Haberler Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Dünya ağır sıklet boks şampiyonu Ukraynalı Oleksandr Usyk ile Büyük Britanyalı Anthony Joshua, rövanş mücadelesinde 20 Ağustos'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde karşı karşıya gelecek. Sporcular karşılaşma öncesi halka açık antrenman yaptı. Güncel AA / Matchroom Boxing Güncel Haberler

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