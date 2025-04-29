İspanya'da ve Portekiz'de elektrik kesintisi büyük ölçüde giderildi

5 saniyede karanlığa gömülen Avrupa ülkelerinde yeni gelişme
Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde satılan peynirde hile çıktı

Zincir marketlerin hepsinde satılıyor! Ünlü peynir markasında hile
İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy'dan yeni uyarı: Bu 3 ile dikkat edilmeli

İstanbul depremini bilen Şener Üşümezsoy, 3 ilimizi uyardı
Valizden çıkan servet, yetkilileri de şaşırttı

Valizden çıkan servet, havalimanı yetkililerini bile şaşkına çevirdi

Usulsüz Sınav İle İlgili 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Usulsüz Sınav İle İlgili 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı vererek operasyon başlattı.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2014-2015 gelir uzmanlığı yardımcılığına giriş sınavlarındaki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı ve soruların dağıtılmasına aracılık eden, ayrıca örgütsel iletişim aracı 'ByLock' isimli programı kullandığı değerlendirilen toplam 11 şüpheli gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince operasyon başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.