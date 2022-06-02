"Usulsüz reçete" operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı - Haberler

"Usulsüz reçete" operasyonunda yakalanan 16 zanlıdan 4'ü tutuklandı Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.D, S.K, A.K. ve T.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların 569 sahte reçete düzenleyerek karşılığında 147 bin 700 ilacı eczanelerden teslim aldığı tespit edildi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı ilaçların 172 kişi adına usulsüz reçete edildiği belirlenmiş, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 2 ilde 30 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aramalarda, tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı. AA / Özgün Tiran - Güncel Kırklareli Araştırma İstanbul Güncel Haberler

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