Usulsüz Reçete Hazırlayan Doktor ve 11 Şüpheli Gözaltında

Usulsüz Reçete Hazırlayan Doktor ve 11 Şüpheli Gözaltında
Güncelleme:
Düzce ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda usulsüz reçete hazırlayan bir doktor ile bağlantılı toplam 11 kişi gözaltına alındı. Doktorun, SGK sistemi üzerinden sahte reçete girişi yaptığı ve birçok bankadan para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

DÜZCE ve Kütahya'da düzenlenen operasyonda usulsüz reçete hazırlayan doktor ile olayla bağlantılı 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2024 yılında 'Parada sahtecilik' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet' suçlarından hakkında işlem yapılan H.K.'nin dijital materyallerini inceledi. İncelemede; çeşitli suç kayıtları bulunan doktor S.K. ile H.K. arasında yapılan görüşmelerde; bir psikiyatri ilacına yönelik usulsüz reçete işlemleri yapıldığı tespit edildi.

SGK SİSTEMİ ÜZERİNDEN GİRİŞ

Soruşturmayı derinleştiren Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, doktor S.K. ve eşi G.K.'nin 2023-2025 yılları arasında farklı banka hesaplardan çok sayıda para transferi gerçekleştirdiği, ayrıca SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişlerinin yapıldığını belirledi. Bunun üzerine reçete sahipleri ile ilgili incelemede; bu kişilerin herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edildi.

DOKTOR İLE EŞİ YAKALANDI

KOM ekiplerinin düzenlediği operasyonda S.K., eşi G.K., H.K. ve 9 şüpheli, Düzce ve Kütahya'da yakalandı. 'Rüşvet', 'Kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin Düzce Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
