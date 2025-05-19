Usulsüz Çakar Tertibatına 138 Bin Lira Ceza!
Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılan denetimlerde, usulsüz çakar tertibatı bulunan bir araç sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi. Aracın trafikten 30 gün süreyle menedildiği belirtildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, usulsüz çakar tertibatı bulunan aracın sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu'nda usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim yaptı.
Germencik gişelerinde durdurulan bir otomobilde çakar tertibatı tespit edildi.
Aracın sürücüsü E.B.K'ye 138 bin 172 lira cezası kesildi. Ayrıca otomobil 30 gün süreyle trafikten menedildi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel