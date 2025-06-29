Usulsüz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye Büyük Ceza

Kütahya'da usulsüz çakar lamba kullanan aracın sürücüsüne ve sahibine toplamda 276 bin 344 lira ceza kesildi.

Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda çakar lamba yakarak seyir halinde olan Emrah B. idaresindeki 34 RD 4431 plakalı otomobil, kent girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, araçta yaptığı incelemede ön tamponda bulunan çakar lambaların usulsüz olduğunu belirledi.

Sürücü Emrah B'ye ve araç sahibine, "yetkisiz çakar kullanmaktan" 138 bin 172'şer lira idari para cezası uygulandı.

Kayınpederine ait olan otomobilde çakar tertibatı bulunduğundan haberinin olmadığını iddia eden Emrah B'nin sürücü belgesine 30 gün süreyle el konuldu. Araç ise 30 gün trafikten men edilerek çekiciyle otoparka götürüldü.