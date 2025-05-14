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Usulsüz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza

Usulsüz Çakar Lamba Kullanan Sürücüye 138 Bin Lira Ceza
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde, usulsüz çakar lamba kullanan bir sürücü ve otomobil sahibi toplamda 138 bin 172 lira ceza aldı. Sürücünün ehliyetine el konulurken, otomobil 30 gün trafikten men edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde usulsüz çakar lamba kullanan araç sürücüsü ve otomobil sahibine 138 bin 172 lira ceza uygulandı.

İlçe trafik ekipleri, trafik uygulamasında çakar lamba ile seyir halindeki bir otomobili durdurdu. Yetkisiz çakar tertibatı kurmaktan sürücüsü H.S'ye ve otomobilin ruhsat sahibine ayrı ayrı 138 bin 172 lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 1 ay süreyle el konularak, otomobil de 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
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