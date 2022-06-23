USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı. - İstanbul Demirören Haber Ajansı / Güncel Mahmut Ustaosmanoğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.