USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI - Haberler

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USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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USTAOSMANOĞLU'NUN VEFAT HABERİNİ ALANLAR BEYKOZ'DAKİ EVİNDE TOPLANDI

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu 93 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ustaosmanoğlu'nun  vefat haberini alan cemaat üyeleri, Beykoz'daki evinin önünde toplanmaya başladı.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mahmut Ustaosmanoğlu Güncel Haberler

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