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USTAD Üyeleri İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

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Uluslararası Tesbihçiler ve Antikacılar Derneği (USTAD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Ankara'da protesto etti. Grup, Filistin bayrağıyla İsrail aleyhine sloganlar attı. USTAD Başkanı Onur Atik, Filistin'deki zulmün durması için herkesin destek olmasını istedi.

Uluslararası Tesbihçiler ve Antikacılar Derneği (USTAD) üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını Ankara'da protesto etti.

Ulus, Denizciler Caddesi'nde toplanan grup, ellerinde Filistin bayrağıyla İsrail aleyhine sloganlar attı.

Burada konuşan USTAD Başkanı Onur Atik, dünyanın gözü önünde Filistin'deki çocuk, yaşlı ve kadınların katledildiğini belirtti.

İsrail'in Filistin'i ablukaya alarak elektriksiz, susuz ve yakıtsız bıraktığını ifade eden Atik, oradaki halkın İslam'ın şerefini koruduğunu, Allah'a teslim olarak sabırlarıyla İslam'ın nasıl bir din olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini söyledi.

Filistin'deki zulmün durması için herkesin destek olmasını istediğini ifade eden Atik, "Herkes bir şeyler yapsın. Sessiz kalmasın çünkü sessizlik öldürür." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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