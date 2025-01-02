Üye Girişi
Haberler
Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a duygusal veda: Bir parçamı alıp götürdü
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı! İşte Ferdi Tayfur'un film gibi hayatı
13 yıl sonra yüzünü gördüğü oğlu hayatını kurtarmıştı!
DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
DEM Parti'nin sıradaki durağı AK Parti! Tarih verdi

Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Usta Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'daki hastanede tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi. Tayfur'un vefatının ardından hayranları hastane önünde toplandı ve duygusal anlar yaşandı.

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sanatçının hayranları üzgün

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi.

Tayfur'un vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.

Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
img

İşte Ferdi Tayfur'un, Bahçeli için yazdığı şarkı
img

İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
img

TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
AK Partili Şamil Tayyar'dan 'Ahmet Türk' sorusu: Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Ferdi Tayfur, hasta yatağındaki son açıklamasında 'Ben çok iyiyim' mesajı vermişti
Hasta yatağından seslenmişti! İşte Ferdi Tayfur'un son sözleri
Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
Terör örgütü ile ilgili bir karar da Suriye'den
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem

Son Dakika Haberleri

Nasipse Olur filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nasipse Olur filmi ne zaman, nerede çekildi? Ay Lav Yu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Ay Lav Yu filmi ne zaman, nerede çekildi? Yabani final mi yapıyor? Yabani bitti mi 2025? Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu 2 Ocak Perşembe? Ferdi Tayfur son hali nasıldı? TRT Spor canlı izle! INTER ATALANTA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki İnci Taneleri neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferdi Tayfur hangi filmlerde oynadı? Inter Atalanta CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Atalanta maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Tayfur cenazesi ne zaman, nereden kaldırılacak? Ferdi Tayfur cenaze töreni ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.