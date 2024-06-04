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Usta Oyuncu Fatma Karanfil Hayatını Kaybetti

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Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 72 yaşında vefat etti. Karanfil'in menajeri Aslı İslamoğlu, vefat haberini duyurarak sanat camiasını derin bir üzüntüye boğduğunu belirtti. Karanfil, oyunculuğuyla olduğu kadar zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığıyla da örnek alınan bir isimdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören sinema ve dizi oyuncusu Fatma Karanfil, 72 yaşında vefat etti.

Sanatçının menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, vefat haberini duyurarak, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi." dedi.

Eskişehir'de 3 Şubat 1952'de dünyaya gelen Karanfil, 1968'de Ses dergisi yarışmasında üçüncülük kazandı ve Yeşilçam filmlerinde oynamaya başladı.

Karanfil, 1960'lı yıllardan bugüne "Yusuf'un Annesi", "Elveda Derken", "Kınalı Kuzular", "Annemin Gelini", "Gülpare", "Üç Kadın", "Çocuklar Ne Olacak", "Çocuklar Duymasın", "Kınalı Kar" ve "Kaçaklar"ın da arasında bulunduğu pek çok film ve dizide rol aldı.

Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan usta oyuncu, 1976-1980 arasında İngiltere'de tekstil eğitimi aldı.

"Keloğlan" filmindeki Fatma ve "Aşk-ı Memnu" dizisindeki Şayeste karakteriyle hatırlanan Karanfil, pek çok Yeşilçam filminde de usta oyuncularla birlikte rol aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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