Usta Oyuncu Can Gürzap Hayatını Kaybetti

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti. Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

Sinema, tiyatro, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Kurtlar Vadisi, Bir Avuç Deniz, Aşk Beklemez ve Medcezir gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Can Gürzap, bir süredir tedavi gördügğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti.

CAN GÜRZAP KİPDİR?

İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni tamamladıktan sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi ve Londra'da Central School of Speech and Drama'da eğitim gördü. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda yönetmen ve oyuncu olarak görev yaptı. Konservatuvarda öğretmen olarak derslere girdi. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı. 1971 yılında Arsen Gürzap ile evlendi. 1978'de İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürü oldu.

Çevirmenlik ve senaryo yazarlığı da (Yorgun Savaşçı-1993) yapan sanatçı, kurucusu olduğu Dialog sunuculuk ve dil okulunda görev yapıyor, sinema ve dizi filmlerde rol alıyordu.

Sanatçı, 2004 yılında Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Kristal Martı ödülüne layık bulunmuştu. Can Gürzap ayrıca League of Legends isimli oyunda Azir isimli karakteri seslendirmişti.